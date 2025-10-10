MLB季後賽》道奇教頭高呼「為他乾杯」 佐佐木朗希有感而發：例行賽沒貢獻...

佐佐木朗希。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希今在國聯分區賽G4中繼登板，霸氣後援3局無失分，成為球隊晉級功臣，賽後受訪時，朗希也表示很開心做出貢獻。

佐佐木朗希今在8上平手局面登板，連續解決史瓦伯（Kyle Schwarber）、哈波（Bryce Harper）、波姆（Alec Bohm）3位好手，之後9、10局續投也沒有讓任何打者上壘，今天後援3局表現完美，讓費城人9上9下，終場道奇2：1贏球，系列賽3勝1敗晉級。

佐佐木朗希目前在季後賽防禦率還是0，談到幫助球隊晉級的感想，他表示：「因為在例行賽中沒能有太多貢獻，能在剩下的賽季裡做好自己的工作，我覺得很棒。」

今天退場時，滿場的道奇球迷響起如雷掌聲，朗希直呼：「能順利投完3局，心裡真的鬆了一口氣。」

朗希也提到，先前作客費城時，就有在高張力局面登板的經驗，所以今天能比較放鬆的上場，不會太過緊張。

道奇晉級後噴香檳慶祝，總教練羅伯斯（Dave Roberts）高呼「為朗希乾杯」，對此朗希再度指出他在例行賽貢獻不多，所以哪怕只是一點點，也希望能為球隊出力，「現在能實際為球隊貢獻，我覺得非常好，同時也希望在季後賽中累積經驗，讓這段時間成為明年進步的契機。」

