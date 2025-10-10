自由電子報
季後挑戰賽》陳傑憲追平分安打扳平樂天 逼近聯盟紀錄！

2025/10/10 17:39

統一獅陳傑憲擊出追平長打。（記者李惠洲攝）統一獅陳傑憲擊出追平長打。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕樂天桃猿以挑戰者身份對上統一獅，5局上靠獅隊的守備失誤先馳得點，但獅隊長陳傑憲大爆發，前5局雙安，5局更敲出追平分安打，前5局雙方戰成1:1平手。

統一和樂天上演投手大戰，樂天先發投手魔神樂展現宰制力，前4局僅在3局下被陳傑憲敲出1支一壘安打，獅隊在得點圈的攻擊機會很有限。

統一獅帝芬前3局都被攻佔點圈，關關難過關關過。2局上樂天開局敲安又選保送，1出局攻佔一、二壘，余德龍擊出二壘滾地球，林祖傑傳游擊準備製造雙殺，林泓弦卻漏接失誤。面臨滿壘危機的獅帝芬，連續解決成晉、陳晨威，無失分。

5局上，樂天成晉敲安靠短打推進至二壘，獅帝芬解決林立抓下2出局，面對梁家榮的滾地球，獅帝芬傳一壘偏低，一壘手陳鏞基接球失誤，讓樂天先馳得點。獅帝芬當下有點懊惱，用手套掩住嘴巴吼了幾聲。

獅隊在5局下開場靠林岱安四壞上壘，短打推進至二壘，陳傑憲在2出局擊出右外野方向的長打，一棒將比分扳平。

陳傑憲前5局就雙安出擊，季後挑戰賽生涯累積16安，逼近高國慶20安的聯盟紀錄。

系列賽帶1勝優勢的獅隊，季後挑戰賽史上先被得分的比賽戰績是5勝9敗，包括前2年的1勝3敗。

統一洋投獅帝芬。（記者李惠洲攝）統一洋投獅帝芬。（記者李惠洲攝）

樂天洋投魔神樂。（記者李惠洲攝）樂天洋投魔神樂。（記者李惠洲攝）

梁家榮擊出內野滾地球，統一獅投手獅帝芬傳球失誤，樂天桃猿跑回一分。（記者李惠洲梁家榮擊出內野滾地球，統一獅投手獅帝芬傳球失誤，樂天桃猿跑回一分。（記者李惠洲

統一獅陳傑憲擊出追平長打。（記者李惠洲攝）統一獅陳傑憲擊出追平長打。（記者李惠洲攝）

統一獅陳傑憲擊出追平長打。（記者李惠洲攝）統一獅陳傑憲擊出追平長打。（記者李惠洲攝）

統一獅陳傑憲。（記者李惠洲攝）統一獅陳傑憲。（記者李惠洲攝）

統一獅林泓弦接球失誤。（記者李惠洲攝）統一獅林泓弦接球失誤。（記者李惠洲攝）

