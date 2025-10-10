季後挑戰賽》「我看見江坤宇的影子」 陳傑憲眼中的林泓弦

林泓弦。（資料照，統一獅提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕統一獅連續3年季後挑戰賽起步，即便跟全年第一再度擦肩而過，隊長陳傑憲看見有更多年輕人的活力獅，同時也知道林泓弦今天成為史上季後賽最年輕的游擊手，鼓勵他向原紀錄保持人江坤宇看齊，並相信他會扛住這場對他來說人生最緊張的比賽。

獅隊錯失年度第1，須從今日的挑戰賽起步，但下半季仍打出5成勝率，一度咬住戰局。陳傑憲直言，很慶幸今年有滿多年輕人冒出頭，像林佳緯、林子豪和林泓弦，「靠年輕人的力量保持競爭力，說明球隊正在進步，朝向好的方向前進，這一點我很開心。」

林泓弦扛下先發九棒游擊手，以20歲60天超車2020年江坤宇的20歲119天，成為中職季後賽史上最年輕的游擊手。陳傑憲直言：「我在泓弦身上看見坤宇的影子。」

陳傑憲表示，雖然林泓弦的攻守還沒有江坤宇那麼強，但都有一張撲克臉，無論好壞都一樣淡定，在角色吃重的中線，能保持這種狀態並不容易，「我在例行賽從來沒有看到他有過任何負面情緒。今晚的比賽會是林泓弦人生最緊張的比賽，相信他會沉著為球隊做出貢獻。」

獅隊利用例行賽最後的10場比賽測試多種中線組合，游擊以林泓弦的8場最多、許哲晏2場，而二壘部分，陳聖平守6場、許哲晏3場、林祖傑1場，今天季後挑戰賽首戰確定由林泓弦、林祖傑搭配二游搭檔。

