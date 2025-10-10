人物側寫》從3月的淚水到10月的光芒 朗希在季後賽締造日本第1紀錄

佐佐木朗希。（歐新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕今年1月追隨前輩大谷翔平、山本由伸腳步，23歲的佐佐木朗希頂著「令和怪物」盛名加盟洛杉磯道奇隊，但他在大聯盟的起步並不順遂，除了在東京海外賽初登板3局就曝露5次保送的控球不穩，3月底回到道奇主場的首秀僅投1.2局就退場，場下的沮喪神情更引來熱烈討論：「那是淚水嗎？」如今的朗希在季後賽舞台發光，他今天在國聯季後分區系列賽後援投出9上9下的完美3局，更以日本投手在大聯盟季後賽史上的首見後援表現，在大聯盟散發光芒。

佐佐木朗希幼年因2011年東日本大地震海嘯失去父親和家園，母親帶著他們3兄弟舉家搬到大船渡市，也讓他後來代表大船渡高校入選2019年U18世界盃日本隊，並在集訓時飆出163公里刷新大谷翔平的日本高中生最快球速紀錄，贏來「令和怪物」頭銜，同年參加日職選秀獲4隊同時第1指名，最後由千葉羅德取得交涉權。在羅德一軍4季繳出29勝、防禦率2.15後，朗希執意行使入札制度挑戰大聯盟，也因規定未滿25歲只能以小聯盟合約加盟道奇，簽約金650萬美元。

然而朗希在大聯盟的前8場先發並未繳出「怪物級」身手，累計僅拿下1勝，其中3月底的短局數先發更引來外界批評，在5月中因右肩夾擠症候群進入傷兵名單時，還出現他未及時向教練團回報、隱匿傷情的情事。但在妥善復健後，朗希在9月下旬健康回歸，並以後援新角色為藍衫軍貢獻，至今展現截然不同的「希」利風貌，目前累計4場季後賽共5.1局投球無失分，拿下兩次救援成功。

朗希在分區賽對費城人1、2、4戰都後援出賽，成為助道奇以3勝1敗晉級的一大功臣，其中在今天第4戰8局上登板，用36球投完乾淨3局，更辦到了日本投手之前從未在季後賽做的事，總教練羅伯斯也盛讚是「史上最出色的一大後援登板」。

