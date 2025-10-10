自由電子報
體育 棒球 中職

中職》兩年前讓葉君璋頭痛的人物意外擠進樂天季後賽名單 為什麼？

2025/10/10 15:29

嚴宏鈞。（資料照，記者林正堃攝）嚴宏鈞。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕中職季後挑戰賽樂天桃猿昨公布32人名單，其中暗藏幾個亮點，捕手嚴宏鈞本季完全沒有在一軍出賽的紀錄，居然被列入季後賽名單，樂天總教練古久保健二解釋，想要倚重嚴宏鈞的季後賽經驗。

28歲的嚴宏鈞生涯曾打過3場季後挑戰賽和14場台灣大賽，季後賽經驗豐富，其中，2023年台灣大賽樂天大戰味全龍，嚴宏鈞更是蹲滿7場，當時龍隊總教練葉君璋就說，「對方讓我們陷入苦戰的關鍵人物就是嚴宏鈞，他的配球和守備實在太好了。」

另外，季後挑戰賽樂天也帶進年輕小將何品室融、許賀捷和鍾玉成，賽前古久保特別和3人談話勉勵一番。

古久保說，整體考量評估他們可成為球隊的戰力，因此納入季後賽名單，打季後賽的機會很難得，有叮嚀他們在場下要看場上的學長怎麼發揮，自己要記下來，然後好好享受季後賽氛圍。

樂天牛棚主力呂詠臻並未被列入季後賽名單，古久保解釋，呂詠臻受到傷勢的影響，整體調整也沒那麼順暢，最終只能割愛。

連3年季後挑戰賽都上演獅猿決戰戲碼，而且都是統一獅先取得1勝優勢，前年樂天連拿3勝逆勢晉級台灣大賽，去年則以1勝3敗遭淘汰，3度面臨劣勢局面，古久保說，「當然，這是我們要想辦法突破的地方，選手都很努力，全員團結一心，想辦法突破，站上最高點。」

