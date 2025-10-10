自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》電豹女笑笑呼籲啦啦隊珍惜羽毛：破壞三觀一定會被爆出來！

2025/10/10 15:39

笑笑升任電豹女啦啦隊副隊長。（球團提升）笑笑升任電豹女啦啦隊副隊長。（球團提升）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕TPBL第2年賽季即將開打，台啤永豐雲豹職籃隊啦啦隊宣告，「浪LIVE電豹女」笑笑升任副隊長，針對近來國內體壇啦啦隊風波頻傳，她也呼籲女孩兒們珍惜羽毛，別讓大家的努力被毀掉。

笑笑以甜美笑容與親和力聞名，自2023年奪下「電豹女」徵選會冠軍後，人氣更直線飆升，2025年加入Rakuten Girls樂天女孩，實現職籃、職棒 「跨聯盟雙棲」夢想。近年來啦啦隊產業熱度飆升，卻也頻傳爭議話題，對此笑笑坦言：「大家應該都有認知，身為公眾人物就要有社會責任。破壞三觀的事，在這年頭一定會被爆出來。」她也再三強調：「希望大家都能珍惜現在擁有的一切，不要被誘惑毀掉自己的努力。」這番直率言論，獲得粉絲大讚「夠真」、「敢講」、「有自覺」。

笑笑透露接到升任副隊長時：「腦袋一片空白、心臟狂跳，真的超級驚訝！但也非常感謝公司信任，讓我有機會嘗試副隊長的角色。」她認為，從隊員變副隊長最大不同是「責任感」，「我本來就很雞婆，平常看到小細節都會忍不住提醒大家。現在只是更主動觀察，幫助隊長小楓讓團隊更好。」笑笑形容自己是「溫和型輔助派」，新賽季如有需要當黑臉，也要當讓人覺得舒服的黑臉，「還是希望可以理性溝通。」

