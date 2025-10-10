MLB季後賽》成「洋基殺手」的藍鳥小葛雷諾 家人竟遭球迷丟東西攻擊

藍鳥球星小葛雷諾。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥昨天在美聯分區系列賽G4以5比2擊敗洋基，藍鳥在系列賽以3勝1敗晉級，這是藍鳥自2016年後再度殺進美聯冠軍賽。根據大聯盟資深記者高梅茲（Hector Gomez）在社群媒體X指出，藍鳥球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的家人們在洋基球場看球，卻遭到球迷丟罐裝瓶攻擊。

從網路流傳的影片中可看到，有球迷丟罐裝瓶，砸中一名男子的頭部，這時一群人試著要找丟東西的球迷理論，現場保全立即上前阻止事態升級，才沒有引發更嚴重的衝突。

高梅茲今在X上發文說，昨天在洋基球場，美聯分區賽系列賽第4場比賽期間，有球迷用罐裝瓶攻擊小葛雷諾的家人。遭攻擊的人包含前大聯盟選手、小葛雷諾的堂哥G.葛雷諾（Gabriel Guerrero）。

小葛雷諾在面對洋基的這4場比賽，共17打數敲9安，包含3轟、進帳9分打點，其打擊率5成29，系列賽的整體攻擊指數（OPS）高達1.609，可說是「洋基殺手」。

此外，小葛雷諾昨天賽後與球隊在休息室噴香檳慶祝，他接受美國媒體《FOX》採訪時，透過畫面不斷效仿紅襪名將「老爹」歐尼茲（David Ortiz）的知名台詞，「Daaaaaaa Yankees lose（洋基輸了）」讓兩人都笑開懷。

A can was thrown at Vladimir Guerrero Jr.’s family members during a verbal altercation with fans at Yankee Stadium last night https://t.co/L1Yo8BiYCN — Jomboy Media （@JomboyMedia） October 9, 2025

