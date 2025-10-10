自由電子報
MLB季後賽》「很意外對手傳本壘」 金慧成談衝本壘沒想過要滑壘

2025/10/10 16:30

金慧成代跑衝回再見分。（法新社）金慧成代跑衝回再見分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區賽G4，道奇今天靠對手發生再見傳本壘失誤，最後在延長賽11局以2比1氣走費城人，道奇在系列賽以3勝1敗晉級國聯冠軍賽。《美聯社》報導，此戰比賽後段代跑的道奇南韓新人金慧成透過翻譯表示，很意外對手選擇傳本壘。

11局下道奇工具人艾德曼（Tommy Edman）敲安上壘後，道奇換金慧成上場代跑。2出局，馬恩西敲（Max Muncy）敲安讓道奇攻占一、三壘。費城人這時換24歲右投柯克林（Orion Kerkering）接替投球，E.赫南德茲（Enrique Hernández）選到保送，道奇攻占滿壘。

下一棒的帕赫斯（Andy Pages）敲投手前滾地球，柯克林第一時間沒有接到球，他再撿起球後傳本壘卻發生再見暴傳，讓金慧成衝回本壘。金慧成雖然第一時間疑似沒有踩到本壘，他立即會去補踩本壘，確定跑回再見分。

金慧成賽後與山本由伸噴香慶祝。（美聯社）金慧成賽後與山本由伸噴香慶祝。（美聯社）

金慧成賽後受訪表示，自己唯一知道必須做的，就是全力衝刺踩回本壘，沒有想過要滑壘或其他之類的，「我只知道要一路衝過壘包。」

金慧成也提到，知道現在上場機會不多，但清楚自己該做什麼事，也知道自己的角色，「我只想盡一切可能幫助球隊，很高興今晚能夠為球隊做出貢獻。」

