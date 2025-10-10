中職》二軍訓練基地從嘉義搬回桃園 樂天領隊詳細說明

樂天桃猿預計將二軍訓練基地從嘉義搬回桃園。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕樂天桃猿昨天發布新聞稿表示，將二軍訓練基地從嘉義搬回桃園，球團將全面更新現有訓練設施，並進一步強化組織體制，致力於打造更完善的發展環境，專注培育未來的棒球人才。

多年前時任中職會長的黃鎮台，希望將各隊二軍和訓練基地、比賽場地集中在南部，如此一來可節省營運成本，同時方便各隊二軍打比賽，因此，目前6隊二軍和春訓的訓練基地都在中南部，樂天將二軍搬回北部的桃園，這樣的做法確實很少見。

樂天桃猿領隊牧野幸輝指出，主要是因為長久以來在嘉義做二軍訓練，距離桃園有兩個小時的車程，做這樣的選擇是想要強化一、二軍之間的交流溝通，也讓一、二軍選手更加緊密。

北部冬、春季天冷多雨，其實不太適合當作訓練基地，牧野幸輝表示，當初評估有考量天氣因素，把二軍訓練基地移到桃園會受到天候影響沒錯，不過，球團會將一軍所使用的場域，和二軍使用的場域做整合，這部分利大於弊，天氣方面會盡力克服。

至於未來樂天桃猿春訓基地是否也在桃園，牧野幸輝說，「不好意思，目前正在規劃中，未來等時機成熟會再對外宣布，有可能在桃園，也有可能不在桃園。」他並未明確給出答案。

牧野幸輝透露，二軍訓練基地移回桃園，其實有跟聯盟、各球團之間取得共識，經過大家同意才會這麼做，接下來二軍比賽可能會有當天坐車來回的情形，如果距離比較遠會安排住宿，同時希望未來二軍也能在桃園副球場進行比賽，不過現階段副球場設施和場地需要改善，有跟聯盟工作人員合作，目前還在評估規劃當中。

