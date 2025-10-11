自由電子報
體育 即時新聞

統一獅拚闖台灣大賽、MLB老虎水手殊死戰 今日賽事預告與轉播

2025/10/11 06:47

中職季後挑戰賽第2戰上演王牌對決，由統一飛力獅對上樂天威能帝。（圖片取自中職臉書）中職季後挑戰賽第2戰上演王牌對決，由統一飛力獅對上樂天威能帝。（圖片取自中職臉書）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB美聯分區系列賽將進行最終殊死戰，擔任客隊的老虎推派塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）掛帥，回到主場的水手則是由明星強投柯比（George Kirby）先發迎戰，究竟會是哪一支球隊能闖進冠軍系列賽，與藍鳥爭奪世界大賽門票呢？球迷們千萬不能錯過！

中華職棒季後挑戰賽，第2戰將移師到樂天桃園棒球場，昨日拿下勝利、收下聽牌優勢的統一獅派出飛力獅力拚今晚晉級台灣大賽，而陷入絕對劣勢的樂天則由威能帝試圖延長戰線，兩隊王牌投手的正面交鋒，會是誰拿下最終勝利？喜愛中職的球迷朋友歡迎一起鎖定轉播！

日本職棒也進入3戰2勝的高潮系列賽，首輪將由太平洋聯盟第2與第3名的火腿與歐力士正面交鋒，擔任主隊的火腿推派王牌投手伊藤大海先發出戰，作客的歐力士則由22歲火球男山下舜平大迎敵，哪支球隊能拔得頭籌？歡迎各位鎖定轉播！

台灣職籃TPBL的新賽季將在今晚正式展開，開幕戰將上演上個球季冠軍賽的對戰組合，由衛冕軍新北國王擔任主場迎戰高雄海神，歡迎喜愛職籃的球迷朋友收看轉播！

此外，職排TPVL今天有例行賽事，BWF北極公開賽也將進行4強的比賽，支持各個球隊的球迷朋友，歡迎透過轉播為喜愛的球隊或選手加油！

MLB美聯分區系列賽G5

08:00 老虎@水手 緯來體育、愛爾達體育1台、華視（09:30）

中華職棒 季後挑戰賽G2

17:00 統一@樂天 DAZN2

日本職棒 高潮系列賽G1

12:55 歐力士@火腿 DAZN2

TPBL台灣職籃大聯盟

17:00 海神@國王 MOMOTV

BWF 北極公開賽

16:00 四強（上）

22:00 四強（下）

轉播：愛爾達體育3台

TPVL台灣職業排球聯賽

15:00 台鋼天鷹@臺北伊斯特 緯來體育、愛爾達體育4台

18:30 桃園雲豹@臺中連莊 緯來體育、緯來精采（18:27）、愛爾達體育4台

