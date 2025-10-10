自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》佐佐木朗希完美3局後援 道奇教頭狂讚日本文化特色

2025/10/10 17:25

佐佐木朗希。（法新社）佐佐木朗希。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區賽G4，道奇23歲日本新人佐佐木朗希今天投3局9上9下完美後援，道奇最後在延長賽11局下靠對手再見傳本壘失誤，讓道奇以2比1氣走費城人，道奇在系列賽以3勝1敗晉級國聯冠軍賽。佐佐木朗希從季初低迷到現在成為球隊關鍵人物，讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）有感而發，為朗希感到開心。

今年是佐佐木朗希旅美第一個賽季，季初前8場先發僅拿到1勝1敗、防禦率4.72，他在5月因右肩夾擠症候群進入傷兵名單。自9月下旬傷癒歸隊後，佐佐木朗希連2場後援好投，讓他進入球隊季後賽名單。

佐佐木朗希在今年季後賽戰場大顯神威，出賽4場，共投5.1局僅被敲1安0失分，賞5次三振，為球隊摘得2次救援成功，被打擊率僅0.059，每局被上壘率（WHIP）只有0.19。

佐佐木朗希。（路透）佐佐木朗希。（路透）

羅伯斯賽後受訪說，原本預計只讓佐佐木朗希投2局，但看到比賽的情勢和他的球威後，覺得可以讓他再多投一點，他準備好了，也沒有退縮，「這是日本文化的一部分，那種堅韌不拔，他一生中都是明星。」

羅伯斯說，「回想在4月和5月時，朗希受傷、表現不佳，只能坐在休息室尾端看隊友打球...我們和他建立起關係。如今看到他不僅能投1局、還能丟2局，成為我們的終結者，甚至能投到3局。我真的為他感到非常開心。」

