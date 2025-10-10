自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》有望獲61億大約！ 西武獅火球男首度表態挑戰大聯盟

2025/10/10 17:13

今井達也。（取自產經體育）今井達也。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅王牌投手今井達也本季繳出屠殺成績，吸引大聯盟球探的注意，先前不曾透露旅美意願的他，在今天首度表態希望挑戰美國職棒大聯盟。

今井達也擁有能夠投到160公里的火球，變化球水準也相當優異，今年他在西武獅隊先發24場拿下10勝5敗，有5場完投3場完封，163.2局投球送出178次三振，有45次四壞保送與10次觸身球保送，防禦率僅1.92，是生涯最佳表現。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，今井達也在首日秋訓結束後，向球團本部長廣池浩司首度表達今年休賽季挑戰大聯盟的意願，廣池浩司透露自己了解今井達也的想法，不過是否同意讓他圓夢？廣池浩司語帶保留，因為這件事對球團來說是很重大的決定，畢竟以球團的角度來說，今井是球團很重要的戰力。

西武獅在本季只有63勝77敗3和，排名太平洋聯盟倒數第二，連續3年戰績都落在B段班，他們已經允許另一位投手高橋光成挑戰大聯盟，倘若再讓連3年都擔綱球隊輪值重擔且拿下10勝的今井達也離開，對投手戰力絕對是一大打擊。

今年《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）曾撰文點名過今井達也，指出27歲的他雖然名氣跟養樂多重砲村上宗隆與巨人主砲岡本和真相比名氣最低，但卻是今年最讓球探好奇的選手。有球探認為，今井有機會可以拿到2億美元以上（約新台幣61億）的合約，最低預期他可以拿到8000萬美元以上的合約。

倘若今井達也透過入札制度挑戰大聯盟，他的高身價也能讓西武獅獲得大筆的報酬。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中