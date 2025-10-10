撞球》生涯第一個世界冠軍頭銜到手後 「魔獸」吳坤霖透露下一個目標

吳坤霖（左）、謝佳臻攜手擊敗加拿大隊，贏得雙打世錦賽冠軍。（取自Predator Pro Billiard Series臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕「魔獸」吳坤霖和同樣來自高雄的好友謝佳臻，昨晚以直落三擊敗加拿大組合帕古拉揚/莫拉，贏得2025年男子雙打10號球世界錦標賽冠軍，終於贏得他夢寐以求的世界冠軍頭銜。不過，他更希望能乘勝追擊，在今天登場的8號球世錦賽一舉封王。

世界排名第3的吳坤霖曾五度打進世界錦標賽4強，最後都和冠軍緣慳一面，其中在2017、23年的9號球世錦賽獲得銅牌，2024年8號球世錦賽銅牌，2022、23年的團體世錦賽則摘下銀牌。

吳坤霖說，「真的很開心，這個世界冠軍的頭銜我等很久了，只是沒想到是在這次10號球雙打賽。」這次比賽雖然只有短短3天，但過得卻很漫長，加上賽程很密集，感覺已經過了很久。

吳坤霖奪下雙打世錦賽冠軍後，目標直指8號球世界冠軍。

吳坤霖透露，其實這次世錦賽壓力最大的一刻是在4強賽和波蘭隊鏖戰到決勝盤的點球大戰，雙方一路廝殺到第9球，先出桿的波蘭失手，當時他想起了2023年的世界花式撞球團體錦標賽，他就是在決賽的點球大戰出現失誤，將冠軍拱手讓給德國隊，這次他告訴自己，「最後這1分鐘不要亂想，把每個技術、動作做到位，專心把球打進。」最後他打進致勝球後也大喊一聲，壓力瞬間釋放。

至於冠軍戰，吳坤霖表示，關鍵應該是第3盤首局，當時兩隊在3號球進行激烈的安全球大戰，吳坤霖成功吊球後，帕古拉揚眼看無法解球，竟然直接把母球撿起來交給裁判，不但吞下黃牌還被判罰1局，該局最後在謝佳臻精彩的短桿跳球灌進6號球拿下後，台灣隊一下子取得2:0領先，也重創對手士氣。

