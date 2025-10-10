自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

撞球》生涯第一個世界冠軍頭銜到手後 「魔獸」吳坤霖透露下一個目標

2025/10/10 16:48

吳坤霖（左）、謝佳臻攜手擊敗加拿大隊，贏得雙打世錦賽冠軍。（取自Predator Pro Billiard Series臉書）吳坤霖（左）、謝佳臻攜手擊敗加拿大隊，贏得雙打世錦賽冠軍。（取自Predator Pro Billiard Series臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕「魔獸」吳坤霖和同樣來自高雄的好友謝佳臻，昨晚以直落三擊敗加拿大組合帕古拉揚/莫拉，贏得2025年男子雙打10號球世界錦標賽冠軍，終於贏得他夢寐以求的世界冠軍頭銜。不過，他更希望能乘勝追擊，在今天登場的8號球世錦賽一舉封王。

世界排名第3的吳坤霖曾五度打進世界錦標賽4強，最後都和冠軍緣慳一面，其中在2017、23年的9號球世錦賽獲得銅牌，2024年8號球世錦賽銅牌，2022、23年的團體世錦賽則摘下銀牌。

吳坤霖說，「真的很開心，這個世界冠軍的頭銜我等很久了，只是沒想到是在這次10號球雙打賽。」這次比賽雖然只有短短3天，但過得卻很漫長，加上賽程很密集，感覺已經過了很久。

吳坤霖奪下雙打世錦賽冠軍後，目標直指8號球世界冠軍。（取自Predator Pro Billiard Series）吳坤霖奪下雙打世錦賽冠軍後，目標直指8號球世界冠軍。（取自Predator Pro Billiard Series）

吳坤霖透露，其實這次世錦賽壓力最大的一刻是在4強賽和波蘭隊鏖戰到決勝盤的點球大戰，雙方一路廝殺到第9球，先出桿的波蘭失手，當時他想起了2023年的世界花式撞球團體錦標賽，他就是在決賽的點球大戰出現失誤，將冠軍拱手讓給德國隊，這次他告訴自己，「最後這1分鐘不要亂想，把每個技術、動作做到位，專心把球打進。」最後他打進致勝球後也大喊一聲，壓力瞬間釋放。

至於冠軍戰，吳坤霖表示，關鍵應該是第3盤首局，當時兩隊在3號球進行激烈的安全球大戰，吳坤霖成功吊球後，帕古拉揚眼看無法解球，竟然直接把母球撿起來交給裁判，不但吞下黃牌還被判罰1局，該局最後在謝佳臻精彩的短桿跳球灌進6號球拿下後，台灣隊一下子取得2:0領先，也重創對手士氣。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中