MLB》錯愕淘汰後面臨更大考驗！費城人將盡力留下全壘打王史瓦伯

〔體育中心／綜合報導〕費城人在今天戲劇性不敵道奇，連續2年在國聯分區系列賽遭到淘汰，休賽季費城人將面臨大量的主力球員成為自由球員，其中最具代表性的莫過於全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）、明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）以及季後賽殺神蘇亞雷斯（Ranger Suarez）。

費城人輸球後馬上就要面臨休賽季的難題，包含今年敲出56轟的史瓦伯、明星捕手瑞爾穆托、生涯季後賽表現驚人的當家明星左腕蘇亞雷斯都將成為自由球員，加上有共同選擇權的貝德（Harrison Bader）還有球團選擇權的火球後援左投阿瓦拉多（José Alvarado）都不一定能夠留下。

對於自由球員話題瑞爾穆托避而不談，他直言：「我不是來這裡談這個的，我現在想的是輸掉一場棒球賽，這是我現在的感受。」對於自由市場瑞爾穆托則明確表示，他並沒有想到明年的事情。

生涯從2012年國際自由球員簽約、2018年登上大聯盟後以來一直都待在費城人的30歲左投蘇亞雷斯，在輸球後遲遲不肯走出費城人休息室，隨隊記者佐萊茨基（Todd Zolecki）指出，蘇亞雷斯是全隊最後一個離開的人：「我不想要這是我在費城人的最後一年，但事情不是我能決定的。」

在費城人4年例行賽累積敲出187轟、季後賽14轟的史瓦伯明白指出自己還想待在費城人，隨隊記者佐萊茨基更提到，費城人據傳將會盡力將他留下，史瓦伯道：「這些傢伙全部都知道我對他們的感受。」

