體育 棒球 中職

季後挑戰賽》陳傑憲連線林佳緯力退樂天 獅聽牌取得「無敵紀錄」

2025/10/10 18:50

統一獅贏球。（記者李惠洲攝）統一獅贏球。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕統一獅林佳緯延續去年台灣大賽優秀球員的大賽型身手，今在5戰3勝制季後挑戰賽G1的7局下擊出致勝分安打，率隊以2：1力退樂天桃猿，系列賽取得2勝0敗的領先。

數據顯示，過去在季後挑戰賽取得2勝0敗的隊伍，晉級機率100%，包括2006年、2007年、2024年統一獅，以及2008年、2022年兄弟。

統一先發投手獅帝芬前3局都被攻佔點圈，關關難過關關過。2局上樂天開局敲安又選保送，1出局攻佔一、二壘，余德龍擊出二壘滾地球，林祖傑傳游擊準備製造雙殺，林泓弦卻漏接失誤。面臨滿壘危機的獅帝芬，連續解決成晉、陳晨威，無失分。

5局上，樂天成晉敲安靠短打推進至二壘，獅帝芬解決林立抓下2出局，面對梁家榮的滾地球，獅帝芬傳一壘偏低，一壘手陳鏞基接球失誤，讓樂天先馳得點。獅帝芬當下有點懊惱，用手套掩住嘴巴吼了幾聲。

不過獅帝芬將傷害降到最小，解決林泓育後在6、7局都飆出三上三下，剛好用中職生涯單場新高的100球完成7局，僅被敲4支安打，送出2次三振和1次四壞，失掉1分。

樂天先發投手魔神樂前4局僅在3局下被陳傑憲敲出1支一壘安打，獅隊在得點圈的攻擊機會很有限，但樂天5局上先馳得點後，魔神樂5局下四壞開場，2出局被陳傑憲敲出適時長打，扳平比分。

獅隊7局下攻勢再起，靠四壞上壘，並靠短打推進至二壘，獅隊1出局換上許哲晏代打林泓弦，讓樂天決定換掉先發投手魔神樂，先換上莊昕諺，未料許哲晏的滾地球造成三壘手林智平失誤。輪到林佳緯打擊，樂天再換王志煊，最終仍被林佳緯擊出左外野的適時安打，一棒進帳超前分。

林佳緯去年在季後挑戰賽3戰和台灣大賽5場都敲出安打，抱回台灣大賽優秀球員獎，今首戰就做出巨大貢獻，敲回致勝分，季後賽連續9場敲安，勇奪單場MVP。明晚獅隊將出征桃園，力拚3勝0敗晉級台灣大賽。

統一獅林佳緯。（記者李惠洲攝）統一獅林佳緯。（記者李惠洲攝）

統一先發投手獅帝芬。（記者李惠洲攝）統一先發投手獅帝芬。（記者李惠洲攝）

樂天先發投手魔神樂。（記者李惠洲攝）樂天先發投手魔神樂。（記者李惠洲攝）

統一獅陳傑憲關鍵長打。（記者李惠洲攝）統一獅陳傑憲關鍵長打。（記者李惠洲攝）

統一獅贏球。（記者李惠洲攝）統一獅贏球。（記者李惠洲攝）

