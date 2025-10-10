MLB》佐佐木朗希魔球現驚人數據！ 史上僅「古巴飛彈」辦到（影音）

佐佐木朗希。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希，今天在國聯分區系列賽G4，面對費城人打線力投3局無失分，美國網紅「棒球忍者」佛里德曼（Rob Friedman）更秀出他招牌魔球的恐怖數據。

佐佐木朗希在8局登板，用36球投出9上9下，送出2次三振，季後賽累積4場登板主投5.1局飆5K無失分，拿下2次救援成功，每局被上壘率僅0.19，展現鬼神壓制力。

佛里德曼在X（原推特）上分享佐佐木朗希讓凱普勒（Max Kepler）揮棒落空的指叉球，該球速度88.4英哩，每分鐘轉速（rpm）僅427。佛里德曼指出，自2008年有完整逐球紀錄以來，歷史上只有一個人可以投出轉速更低且球速更快的指叉球，那個人正是「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）。

根據大聯盟資料顯示，佐佐木朗希該場比賽共投19顆指叉球，均速為84.9英哩，平均轉速591，一共讓對手揮棒12次，揮空5次，揮空率高達42%。

Rōki Sasaki, Ridiculous 88.4 mph Splitter/Forkball...



With only 427 RPMS.



[Only 1 other pitcher since we've been measuring it （2008） has thrown a faster Splitter or Forkball with a lower spin rate...and that's Aroldis Chapman] pic.twitter.com/3zNNTApa7K — Rob Friedman （@PitchingNinja） October 10, 2025

