MLB》巨人新教頭該怎麼選？ 波西受訪談新領導者條件

〔體育中心／綜合報導〕巨人在球季結束後，宣布開除總教練梅爾文（Bob Melvin）並將新聘教頭，對此巨人棒球事務總裁波西（Buster Posey）近日接受Podcast節目訪問時，也提到尋找新領導者的條件。

巨人上一次闖進季後賽，已經是2021年球季，當時以107勝55敗成為國聯西區冠軍，但在國聯分區賽以2勝3敗不敵道奇，而今年球季團隊以81勝81敗收尾，連續4年未能闖進季後賽，也因此讓球團決定提前和梅爾文分道揚鑣。

上任後剛度過首個球季的波西，如今仍在尋求球隊的新任教頭，他在接受節目訪問時說：「我始終認為總教練這個職務，最重要的是要把球隊的基調給固定，從春訓開始就要一路維持一整年。」

對於波西來說，身為教頭無庸置疑必須具備果斷的領導能力，不過禮貌以及與人的溝通技巧也至關重要，「他必須要能夠察顏觀色，了解你的選手們有非常多不同的人格特質，當你充分理解這些球員之後，就能夠果斷的了解這些人做事的動機是什麼。我認為這件事在進行對話與談話時，能為總教練提供很好的切入點。」

而在選擇新教頭的候選人時，不妨會找到那些曾和招募者有過關係的人，不過波西強調，雖然這會讓審視過程變得簡潔，但這絕對不是必要的標準，「球隊擁有管理階層的好處之一，就是如果我沒有與這個人有所交集，那管理層的其他人也一定會有，雖然我也和身邊很多人打過交道，但在這個圈子裡的人也同樣有他們的人脈。」

