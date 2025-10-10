自由電子報
季後挑戰賽》「看到新聞很感動⋯」 最年輕MVP林佳緯有話對鏟子超人說

2025/10/10 20:02

統一獅林佳緯奪下挑戰賽史上最年輕的單場MVP。（記者李惠洲攝）統一獅林佳緯奪下挑戰賽史上最年輕的單場MVP。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕統一獅林佳緯擦亮「新・10月先生」的招牌，今在7局下破解樂天桃猿的「機關槍換投」，從王志煊手中擊出致勝安打，率隊以2：1險勝樂天，奪下挑戰賽史上最年輕的MVP。

林佳緯在關鍵時刻經常好表現，被外界稱作是「天公仔囝」，即便例行賽以33支3、打擊率0.091收尾，今天在大舞台首戰就擊出致勝安打，季後賽連續9場擊出安打，繼去年奪下台灣大賽優秀球員獎，又以20歲272天之齡成為挑戰賽史上最年輕的MVP，賽後在MVP舞台上，他感性向「鏟子超人」道謝，協助家鄉花蓮光復的重建。

林佳緯透露，洪水侵襲後，光復鄉老家被淹了半層樓高，不少東西都丟棄，家人做的小生意也暫時無法經營，「但家裡整理得還不錯，家人都能在裡面聚在一起，感謝世界各地的人願意幫忙清理陌生人的家，看到新聞滿感動的。」

從熱心人士身上獲得正面能量，林佳緯今在場上用表現鼓舞家鄉，7局下平手面對樂天2打席換上2名後援的「機槍換投」，毫不猶豫地揮擊第2球，從挑戰賽最年輕MVP的原紀錄保持人王志煊手中擊出致勝安，為獅隊鎖定戰局，一吐例行賽尾聲競爭安打王失利的苦悶，為球隊搶下聽牌。

統一獅林佳緯。（記者李惠洲攝）統一獅林佳緯。（記者李惠洲攝）

統一獅林佳緯奪下挑戰賽史上最年輕的單場MVP。（記者李惠洲攝）統一獅林佳緯奪下挑戰賽史上最年輕的單場MVP。（記者李惠洲攝）

