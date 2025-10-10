自由電子報
高球》18洞狂抓12個博蒂 日本女將勝南61桿改寫賽史單回合最低桿紀錄

2025/10/10 20:19

日本女將勝南在別克LPGA錦標賽第二回合以61桿打破場地最低桿紀錄。（取自LPGA官網）日本女將勝南在別克LPGA錦標賽第二回合以61桿打破場地最低桿紀錄。（取自LPGA官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕27歲日本女將勝南（Minami Katsu）今天在上海舉行的別克LPGA錦標賽第二回合，狂賺12個博蒂，僅吞下1洞柏忌，以低於標準桿11桿的61桿打破南韓名將金世煐去年首回合在上海旗忠花園高爾夫俱樂部締造的球場最低桿紀錄62桿，並以總桿131桿躍居領先。南韓女將尹伊娜繳出68桿，以總桿133緊追在後。

來自鹿兒島的勝南在2014年以15歲293天的年紀贏得KKT盃范德寧女子公開賽冠軍，創下女子日巡賽最年輕奪冠紀錄。近況絕佳的她，8月在英國公開賽以2桿之差敗給同胞山下美夢有，並列亞軍，締造個人在女子五大賽最佳名次。本週轉戰上海，她首輪僅揮出70桿，但今天手感火燙，前9洞就抓下6個博蒂；她在第10洞雖吞下柏忌，但很快找回手感，從第12洞起，最後7洞又猛抓6隻小鳥，以61桿作收，也改寫個人單回合最低桿紀錄。

勝南表示，「這是相當完美的一回合，雖然有些運氣，但整體來說很是很棒的一輪。說實話，我很開心能打破紀錄，不過，還有兩天的比賽要打，所以可能不會慶祝，我會試著保持簡單。」

