自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》大谷翔平分區賽18支1 史密斯看好他下個系列賽能敲5轟

2025/10/10 21:21

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天靠對手再見失誤，以2比1氣走費城人，道奇在系列賽以3勝1敗晉級國聯冠軍賽。不過，道奇日本巨星大谷翔平在這個系列賽共18打數僅1安。道奇明星捕手史密斯（Will Smith）有信心大谷能在下個系列賽反彈。

「打者翔平」在例行賽交出55轟排國聯第二多，跑回146分是全大聯盟最多。但大谷翔平在國聯分區系列賽4場比賽，18打數僅1安1打點、狂吞9次三振，全壘打和得分都是掛蛋，系列賽打擊率僅0.056。「打者翔平」今年季後賽出賽6場，有2轟、5打點，打擊率1成48。

《洛杉磯時報》報導，被問到道奇隊是否能有更進一步的表現時，史密斯笑說，「我覺得還有，看看翔平。」史密斯指出，「他在這個系列賽沒有做出太多貢獻，我預期下一個系列賽他會站出來，敲出5發全壘打，這就是他。」

「我認為這個系列賽我們能贏球，因為我們投球很棒。」道奇工具人E.赫南德茲（Enrique Hernández）認為球隊還能更好，「我們的防守沒有發揮應有水準，打擊也沒有完全展現實力。即使我們打敗一支非常好的球隊，我們還能變更好。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中