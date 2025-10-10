MLB季後賽》大谷翔平分區賽18支1 史密斯看好他下個系列賽能敲5轟

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天靠對手再見失誤，以2比1氣走費城人，道奇在系列賽以3勝1敗晉級國聯冠軍賽。不過，道奇日本巨星大谷翔平在這個系列賽共18打數僅1安。道奇明星捕手史密斯（Will Smith）有信心大谷能在下個系列賽反彈。

「打者翔平」在例行賽交出55轟排國聯第二多，跑回146分是全大聯盟最多。但大谷翔平在國聯分區系列賽4場比賽，18打數僅1安1打點、狂吞9次三振，全壘打和得分都是掛蛋，系列賽打擊率僅0.056。「打者翔平」今年季後賽出賽6場，有2轟、5打點，打擊率1成48。

《洛杉磯時報》報導，被問到道奇隊是否能有更進一步的表現時，史密斯笑說，「我覺得還有，看看翔平。」史密斯指出，「他在這個系列賽沒有做出太多貢獻，我預期下一個系列賽他會站出來，敲出5發全壘打，這就是他。」

「我認為這個系列賽我們能贏球，因為我們投球很棒。」道奇工具人E.赫南德茲（Enrique Hernández）認為球隊還能更好，「我們的防守沒有發揮應有水準，打擊也沒有完全展現實力。即使我們打敗一支非常好的球隊，我們還能變更好。」

