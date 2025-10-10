自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

季後挑戰賽》台灣大賽門票近在咫尺 獅帝芬等不及了！

2025/10/10 20:30

獅帝芬。（記者李惠洲攝）獅帝芬。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕中職季後挑戰賽今天開打，統一獅洋投獅帝芬先發7局被敲4安失1分為非責失拿下勝投，率隊以2：1扳倒樂天桃猿，獅帝芬扮演獅隊致勝功臣。

獅帝芬在前3局都被樂天攻佔得點圈，屢次化解危機力保不失，5局上獅帝芬因自身傳一壘失誤導致掉分，他說，比賽中不慎發生傳球失誤，很慶幸隊友幫他扛起來，後續打下勝利，讓他投球工作有好的結尾。

成功壓制樂天打線，獅帝芬表示，主要歸功於關鍵時刻都能確實執行投球策略，他跟捕手林岱安擬定的作戰策略奏效，理想的情況是，不希望不斷地堆積跑者在壘包，但比賽就是這樣，這沒辦法控制，遭遇失分危機就是把球威和位置丟出來，讓樂天打者採取「防禦性揮擊」，這樣一來樂天打者擊球成效就不會那麼好。

獅帝芬有多年大聯盟經驗，他在大、小聯盟都曾在季後賽亮相，比較中職和美職季後賽氛圍的不同，他指出，「中職季後賽的球迷比小聯盟季後賽多，也比較大聲，大聯盟是球場比較大，當然球迷更多，只是我很喜歡台灣觀眾席的應援氣氛，很多球迷進場，然後喊叫得很大聲，我很享受當下的氛圍，整體感覺很棒也很亢奮。」

季後挑戰賽獅隊手握2勝0敗聽牌優勢，明天再贏樂天就能晉級台灣大賽，屆時將與中信兄弟爭冠，獅帝芬說，「我會做好準備，我已經等不及了，如果能在台灣大賽投球，那將會是一個很愉快的過程。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中