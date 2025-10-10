季後挑戰賽》台灣大賽門票近在咫尺 獅帝芬等不及了！

獅帝芬。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕中職季後挑戰賽今天開打，統一獅洋投獅帝芬先發7局被敲4安失1分為非責失拿下勝投，率隊以2：1扳倒樂天桃猿，獅帝芬扮演獅隊致勝功臣。

獅帝芬在前3局都被樂天攻佔得點圈，屢次化解危機力保不失，5局上獅帝芬因自身傳一壘失誤導致掉分，他說，比賽中不慎發生傳球失誤，很慶幸隊友幫他扛起來，後續打下勝利，讓他投球工作有好的結尾。

成功壓制樂天打線，獅帝芬表示，主要歸功於關鍵時刻都能確實執行投球策略，他跟捕手林岱安擬定的作戰策略奏效，理想的情況是，不希望不斷地堆積跑者在壘包，但比賽就是這樣，這沒辦法控制，遭遇失分危機就是把球威和位置丟出來，讓樂天打者採取「防禦性揮擊」，這樣一來樂天打者擊球成效就不會那麼好。

獅帝芬有多年大聯盟經驗，他在大、小聯盟都曾在季後賽亮相，比較中職和美職季後賽氛圍的不同，他指出，「中職季後賽的球迷比小聯盟季後賽多，也比較大聲，大聯盟是球場比較大，當然球迷更多，只是我很喜歡台灣觀眾席的應援氣氛，很多球迷進場，然後喊叫得很大聲，我很享受當下的氛圍，整體感覺很棒也很亢奮。」

季後挑戰賽獅隊手握2勝0敗聽牌優勢，明天再贏樂天就能晉級台灣大賽，屆時將與中信兄弟爭冠，獅帝芬說，「我會做好準備，我已經等不及了，如果能在台灣大賽投球，那將會是一個很愉快的過程。」

