MLB季後賽》關鍵三振卻不舉！費城人明星左投：主審賽後跟我道歉...

2025/10/10 21:18

桑契斯賽後透露，主審賽後因為關鍵誤判向他道歉。（法新社）桑契斯賽後透露，主審賽後因為關鍵誤判向他道歉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人明星左投桑契斯（Cristopher Sánchez）今天在國聯分區系列賽G4先發前6局無失分，但7局卻遇到主審的爭議判決導致被道奇扳平比數，賽後桑契斯透露，主審因為誤判而向他道歉。

費城人與道奇前6局上演投手大戰，兩邊先發都沒掉分，7局費城人突破後援登板的斯漢（Emmet Sheehan），靠卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）二壘安打先馳得點取得1：0領先。

下個半局桑契斯被史密斯（Will Smith）敲出游擊方向紮實滾地球，靠明星游擊手透納（Trea Turner）美技刺殺後，面對卡爾（Alex Call）於2好2壞時投出一顆內角壓在線上的好球，結果主審卻沒有舉手誤判成壞球，桑契斯下一球保送卡爾上壘，接著被赫南德茲（Enrique Hernández）敲安後退場，該局道奇靠著貝茲（Mookie Betts）的四壞保送擠回追平分，並在延長賽11局笑到最後晉級。

繳出6.1局失1分好投的桑契斯，賽後透過翻譯向記者透露，主審韋格納（Mark Wegner）知道自己判錯了，因為他賽後告訴他這件事，並跟他道歉。桑契斯不滿表示：「但在這樣充滿壓力的重要比賽的重要局面，你不能夠做出錯誤判決。我懂，那種壓力，那種額外的壓力之類的。不過如果那是顆好球，就該是三振，所以他心裡應該會記住這件事情吧。」

