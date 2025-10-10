自由電子報
人物側寫》連飆2K守勝 陳韻文展現史上救援王價值

2025/10/10 21:06

林岳平上前擁抱陳韻文。（記者李惠洲攝）林岳平上前擁抱陳韻文。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅在季後挑戰賽先握1勝優勢下，今再以2：1擊敗樂天桃猿，取得2勝0敗的絕對優勢，最快明天搶下台灣大賽門票，而9局上登板守住1分差的陳韻文未讓「小文劇場」上演，最終連飆2次三振守勝，也展現史上救援王的價值。

在6月連吞兩場救援失敗後，陳韻文一度飽受球迷批評，也讓他在去年季後行使自由球員資格後，以5年平均月薪75萬合約續留獅隊的身價遭到質疑。但當時獅隊總教練林岳平受訪時就強調，「我們對他沒有懷疑，還是希望他趕快重整，回到我們可以依賴的那個投手。」陳韻文在6月14、22日連吞救援失敗後，到7月底之前歷經微幅定位調整，而後再回到最熟悉的位置，8月收下4次救援成功的單月防禦率是0，9月再收5次救援成功的單月防禦率為1.35，本季累計21次救援成功，僅次以30救援拿下救援王的台鋼林詩翔。

下月底將滿30歲的陳韻文，在2014年季中選秀獲獅隊第1指名，2021年8月31日成為史上最年輕百救援投手，並於2023年4月5日以130次救援成功締造中職新猷，去年6月8日也完成生涯第150次救援成功，目前累計175次救援成功，朝200救援邁進。

陳韻文今在季後挑戰賽累計第9場出賽，刷新聯盟紀錄，他雖在9局上讓首名代打何品室融敲安上壘，對方再靠觸擊戰術進占得點圈，但1出局二壘有人局面，對余德龍、林承飛連奪兩K，不但順利守勝，也拿下個人在季後挑戰賽的第4次救援成功、史上最多。儘管「小文劇場」仍不時上演，但陳韻文今天在關鍵時刻展現史上救援王價值，也露出喜悅笑容。

