MLB季後賽》佐佐木朗希成道奇救星 球評驚：季初還找不到好球帶...

佐佐木朗希。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇23歲日本新人佐佐木朗希昨天後援交出完美3局投球，道奇最後靠對手再見失誤以2比1氣走費城人，讓道奇挺進國聯冠軍賽。擔任《MLB Network》球評的前運動家明星捕手Y.阿隆索（Yonder Alonso）直言，佐佐木朗希有機會成為國聯冠軍賽、或是世界大賽的MVP。

佐佐木朗希季初前8場先發只拿到1勝、防禦率4.72，他在5月因右肩夾擠症候群進入傷兵名單。不過，自傷癒歸隊後，包含季後賽在內，佐佐木朗希合計7.1局0失分、賞9次三振，只被敲2支安打，佐佐木朗希在季後賽戰場貢獻2次救援成功。

前大聯盟3屆明星投手的普萊薩（Dan Plesac）在《MLB Network》節目中讚賞，佐佐木朗希季初還找不太到好球帶、投球機制也亂調，甚至不知道自己在做什麼，現在他能以100英哩的球速頻頻攻擊好球帶，有自信用球威挑戰對手。

Y.阿隆索認為，「這聽起來可能有點瘋狂，但他機會成為MVP。原因在於，他經歷一整年的掙扎，如今是一名不同的投手。」Y.阿隆索指出，無論是第7局、第8局、第9局，佐佐木朗希都可以勝任，他的球威難以置信，比起球季首場先發，他現在丟更多指叉球，還有曲球、速球都很棒。

Y.阿隆索提到，佐佐木朗希在4月、5月的時候，看起來沒有自信，「但現在，他拿球後，就像是：『不管怎樣，我就是比你強』！」

