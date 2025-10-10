自由電子報
體育 競技運動 羽球

北極賽》周天成第3局落後絕境大逆轉中國陸光祖 挺進男單4強

2025/10/10 23:15

周天成。（資料照，法新社）周天成。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕尋求男單衛冕的周天成今天在超級500系列北極羽球公開賽男單8強賽，第3局陷入15：18的落後絕境下連拿6分，最終以15：21、21：17、21：18大逆轉中國好手陸光祖，挺進4強。

世界排名第5的周天成在16強賽激戰3局擊敗王子維，收下生涯14對戰全勝的完美紀錄，今天碰上世界排名15的陸光祖，雙方過去交手9次，小天7勝佔上風，且是對戰2連勝。

周天成在開賽失誤過多，以7：11落後進入技術暫停，之後在進攻上也沒能找到突破機會，比分差距最大來到7分，最終追分攻勢零星，以15：21讓出。

雙方在換邊後互有領先，周天成在9：9平手時一度陷入亂流連掉5分，但他隨後上緊發條，更有耐心地透過來回調動找到機會，也逼出陸光祖失誤，以15：14成功反超戰局，並在17：17時靠著多次進攻得手，包括一次關鍵的界內壓線球，成功以21：17扳平戰局。

進入決勝局，依舊是互有往來的拉鋸戰，周天成在比賽中段取得14：12領先，只是之後出現判斷失誤，連掉5分遭到逆轉，但頑強的小天急起直追，靠著網前進攻得手，加上下一拍的落點絕佳扳成18：18平手，接著又以強勢一拍迫使陸光祖打出界外，最後連兩拍更讓他在網前發生失誤收場，小天完成大逆轉後霸氣怒吼，收下4強賽門票，續朝衛冕之路邁進。

