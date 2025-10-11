MLB》246轟村上宗隆傳道奇等7隊有興趣！大聯盟高層曝揮棒有漏洞

村上宗隆。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕養樂多24歲重砲「村神」村上宗隆預計透過入札制度，於2026年挑戰大聯盟，今天大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）也正式報導此消息。

村上宗隆曾在2022年締造單季56轟的日職本土選手最多轟紀錄，並以22歲之齡成為史上最年輕三冠王，生涯至今出賽892場狂敲246轟。一名多次觀察村上宗隆的球探表示，村上宗隆確實擁有很不錯的力量，也能直接轉換上大聯盟。

根據《日刊體育》本週報導，洋基、大都會、費城人與水手都有望積極追求村上宗隆加盟；費桑德還引用消息來源指出，道奇、巨人與紅襪也可能加入「村神」爭奪戰，不過各隊是否出手，將取決如何評估村上在一壘或三壘的守備能力，以及他是否有意願擔任指定打擊。

不過費桑德表示，如果說村上有讓大聯盟球隊疑慮之處，那就是他的被三振率偏高。村上宗隆在生涯前2季三振率超過30%，之後雖然有改善，但近3年又上升至28.1至29.5%；同時他的保送率從2022年巔峰時期的19.3%下滑至去年的14.3%，儘管他生涯上壘率仍有0.394，但近3年都只有不到0.380。

一名美聯高層指出，村上宗隆的三振與保送數據，可能會讓某些大聯盟球隊卻步，他的確擁有強大的力量，但揮棒似乎也存在著不少漏洞。」

另外，村上宗隆的合約總值也備受矚目，過去日本球員轉戰大聯盟的大約幾乎由投手拿下，近年總值最高日本野手是紅襪吉田正尚的5年9000萬美元，小熊鈴木誠也為5年8500萬美元；另外，南韓李政厚則以5年1.13億美元加盟巨人。但上述打者都不具備村上的恐怖原始力量，費桑德指出，雖然今年大聯盟將會有不少大咖角落內野與指定打擊自由球員，但若開價太高，村上可能成為各球團最具吸引力的替代方案之一。

