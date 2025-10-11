自由電子報
MLB季後賽》因爭議判決遭淘汰！教士失控狂嗆裁判 2人遭大聯盟處分

2025/10/11 07:46

教士內野手伊格雷西亞斯與柏格茲遭大聯盟處分。（資料照）教士內野手伊格雷西亞斯與柏格茲遭大聯盟處分。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕教士日前在國聯外卡G3不敵小熊遭淘汰，9局上主審判決引發爭議，賽後教士球員更疑似直接怒嗆裁判，今天大聯盟宣布，教士內野手伊格雷西亞斯（José Iglesias）將被處以1場禁賽與罰款，爭議判決苦主柏格茲（Xander Bogaerts）也面臨罰款處分。

教士當時9局下1：3落後，柏格茲在滿球數下選掉一顆外角低壞球，轉播單位好球帶顯示該球是顆壞球，不過主審瑞伯恩（D.J. Reyburn）將柏格茲拉弓三振，柏格茲當下怒摔球棒轉身抗議，最終教士無緣追平比數遭淘汰。

根據X帳號「padsfanatic」發布的一段影片，顯示該場比賽賽後，裁判離場時從客隊休息區台階離開，結果遭到一旁的教士球員激烈言語辱罵。今天大聯盟公布，教士伊格雷西亞斯被處以1場禁賽與罰款（金額未公布），柏格茲也被處以罰款。若不上訴或上訴未果，該，將於下賽季進行禁賽處分。

