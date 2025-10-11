MLB》重磅交易降臨洋基分區賽卻煞羽而歸！前MVP貝林傑將成自由身

貝林傑。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今年季前向小熊交易來前國聯MVP強打貝林傑（Cody Bellinger），本季他再度繳出不俗身手，遺憾洋基在季後賽分區系列賽不敵藍鳥煞羽而歸。根據大聯盟官網洋基記者霍克（Bryan Hoch）報導，貝林傑預計跳出最後一年合約，成為自由球員。

貝林傑目前的合約是跟小熊簽下的3年8000萬美元合約，明年有2500萬美元的球員選擇權，而洋基可選擇不接受，並以500萬美元買斷。今年貝林傑敲出29轟，創下自2019年以來新高，fWAR來到4.9，締造自2019年MVP以來的新高，如今也確定選擇不執行合約成為自由球員。

貝林傑只是今年休季多名即將成為自由球員的洋基主力之一，其他還包含外野手葛里遜（Trent Grisham）、一壘手高德施密特（Paul Goldschmidt）、後援投手威佛（Luke Weaver）與威廉斯（Devin Williams）。

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）日前在球隊遭淘汰後受訪喊話，希望洋基能夠帶回幾個即將成為自由球員的打者：「Grish跟Bellinger，兩人都繳出不可思議的一年。看他們比賽、跟他們學習很有趣。我希望我們可以把他們簽回來，再看看會發生什麼事。」

