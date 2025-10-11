自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》重磅交易降臨洋基分區賽卻煞羽而歸！前MVP貝林傑將成自由身

2025/10/11 08:33

貝林傑。（資料照）貝林傑。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今年季前向小熊交易來前國聯MVP強打貝林傑（Cody Bellinger），本季他再度繳出不俗身手，遺憾洋基在季後賽分區系列賽不敵藍鳥煞羽而歸。根據大聯盟官網洋基記者霍克（Bryan Hoch）報導，貝林傑預計跳出最後一年合約，成為自由球員。

貝林傑目前的合約是跟小熊簽下的3年8000萬美元合約，明年有2500萬美元的球員選擇權，而洋基可選擇不接受，並以500萬美元買斷。今年貝林傑敲出29轟，創下自2019年以來新高，fWAR來到4.9，締造自2019年MVP以來的新高，如今也確定選擇不執行合約成為自由球員。

貝林傑只是今年休季多名即將成為自由球員的洋基主力之一，其他還包含外野手葛里遜（Trent Grisham）、一壘手高德施密特（Paul Goldschmidt）、後援投手威佛（Luke Weaver）與威廉斯（Devin Williams）。

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）日前在球隊遭淘汰後受訪喊話，希望洋基能夠帶回幾個即將成為自由球員的打者：「Grish跟Bellinger，兩人都繳出不可思議的一年。看他們比賽、跟他們學習很有趣。我希望我們可以把他們簽回來，再看看會發生什麼事。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中