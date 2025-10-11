MLB》普總上任？天使老闆首選 美媒爆料703轟「普神」討論主帥一職

普侯斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》報導，多方消息來源透露，生涯703傳奇重砲「普神」普侯斯（Albert Pujols）於昨天晚間與天使總管米納斯安（Perry Minasian）會面，並就總教練職缺進行會談。

天使今年再度無緣季後賽，已經陷入11年季後賽荒，本季出現健康問題而缺陣許久的華盛頓（Ron Washington）日前卸下教頭職務。消息來源透露，普侯斯這次與天使總管會談非常順利，雙方已經展開初步合約討論，雖尚未達成協議，但氣氛良好，不過目前仍暫時不會立即宣布任何消息。

報導指出，普侯斯一直是天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）的首選；消息人士還提到，目前情況幾乎已經演變為，普侯斯是否接任天使主帥一職，全看他自己意願。而天使希望能在世界大賽開打前宣布普侯斯上任，但大聯盟規定球隊不得在季後系列賽期間發布特定公告。

天使也開始討論圍繞普侯斯打造的教練團組成，據了解，普侯斯傾向邀請前道奇投手、名人堂球星「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）的哥哥R.馬丁尼茲（Ramon Martinez）擔任投手教練。

另外，前天使外野手杭特（Torii Hunter）也在總教練候選名單之中，但只有在與普侯斯談判破局情況下，才可能成為主要考慮對象。

