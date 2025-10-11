自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》「看大谷翔平就知道...」遭逼出生死戰 釀酒人主帥說話了

2025/10/11 09:05

墨菲。（資料照）墨菲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕國聯頭號種子釀酒人昨天以0：6不敵小熊，分區賽2連勝後苦吞2連敗，明天將與小熊決一死戰，勝者將能挺進國聯冠軍戰對決衛冕軍道奇。今天釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）在賽前記者會上，也向子弟兵精神喊話。

小熊明天預計派出今永昇太先發，至於釀酒人還在賣關子，墨菲表示：「我們還沒決定，我和投手教練們討論了大概1小時，模擬各種可能的劇本。我們會再開會，明天早上就能做出最後選擇。」釀酒人23歲火球男米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）季後賽改以後援身分出賽，對此墨菲表示：「絕對有他的位置，我們很清楚希望他能擔任何種角色。」

釀酒人分區賽在主場奪下2連勝聽牌，然而到客場卻吞2連敗，昨天更是遭完封被小熊逼出G5生死戰。被問及是否有在訓練中給予球員特別指示，墨菲回答：「我平常就經常與選手溝通，今天也不是臨時要他們做什麼新的事情。調整打擊不是改變手的位置那麼簡單而已，而是關於信心、選球，還有更多是心理層面的因素。」

墨菲繼續說道：「你看看大谷翔平現在的情況就知道了，就算是MVP等級的選手，也會有打擊不順手的時候，這就是棒球。我相信每一位球員，無論狀況好壞，都會一起奮戰到最後，這才是團隊精神。」

道奇日本巨星大谷翔平例行賽夯55轟排國聯第二多，跑回146分是全大聯盟最多；但在國聯分區系列賽4戰18打數僅1安1打點、狂吞9次三振，全壘打和得分都是掛蛋，系列賽打擊率僅0.056。「打者翔平」今年季後賽出賽6場，有2轟、5打點，打擊率0.148。

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中