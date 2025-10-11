MLB季後賽》「看大谷翔平就知道...」遭逼出生死戰 釀酒人主帥說話了

墨菲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕國聯頭號種子釀酒人昨天以0：6不敵小熊，分區賽2連勝後苦吞2連敗，明天將與小熊決一死戰，勝者將能挺進國聯冠軍戰對決衛冕軍道奇。今天釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）在賽前記者會上，也向子弟兵精神喊話。

小熊明天預計派出今永昇太先發，至於釀酒人還在賣關子，墨菲表示：「我們還沒決定，我和投手教練們討論了大概1小時，模擬各種可能的劇本。我們會再開會，明天早上就能做出最後選擇。」釀酒人23歲火球男米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）季後賽改以後援身分出賽，對此墨菲表示：「絕對有他的位置，我們很清楚希望他能擔任何種角色。」

釀酒人分區賽在主場奪下2連勝聽牌，然而到客場卻吞2連敗，昨天更是遭完封被小熊逼出G5生死戰。被問及是否有在訓練中給予球員特別指示，墨菲回答：「我平常就經常與選手溝通，今天也不是臨時要他們做什麼新的事情。調整打擊不是改變手的位置那麼簡單而已，而是關於信心、選球，還有更多是心理層面的因素。」

墨菲繼續說道：「你看看大谷翔平現在的情況就知道了，就算是MVP等級的選手，也會有打擊不順手的時候，這就是棒球。我相信每一位球員，無論狀況好壞，都會一起奮戰到最後，這才是團隊精神。」

道奇日本巨星大谷翔平例行賽夯55轟排國聯第二多，跑回146分是全大聯盟最多；但在國聯分區系列賽4戰18打數僅1安1打點、狂吞9次三振，全壘打和得分都是掛蛋，系列賽打擊率僅0.056。「打者翔平」今年季後賽出賽6場，有2轟、5打點，打擊率0.148。

