MLB季後賽》曾創不敗神話！道奇游擊手香檳噴一半 震撼宣布明年引退

2025/10/11 10:05

羅哈斯。（資料照）羅哈斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨在國聯分區系列賽G4靠著柯克林（Orion Kerkering）的再見暴傳，以3勝1敗晉級國聯冠軍賽。賽後全隊照例喜淋香檳裕慶祝，然而全隊沉浸在喜悅之中，36歲資深游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）拋出震撼彈，宣布自己今年球季結束後就要退休。

「我已經36歲了，這一路上真的很瘋狂，在這4年裡，我把所有的一切都奉獻給了這支球隊。」羅哈斯昨天接受《Dodgers Nation》記者麥凱恩（Doug Mckain）訪問時說道，「希望我能在這裡結束職業生涯，因為我明年打完就要退休了。」

羅哈斯2014年於道奇登上大聯盟，2015-2022效力馬林魚，2023年重回道奇懷抱。去年他曾創下只要敲安球隊就能獲勝的「不敗神話」，這項紀錄一度延續24場比賽才破功，是陣中的超級福將。今年羅哈斯與道奇簽下1年500萬美元合約，出賽114場，打擊三圍.262/.318/.397，攻擊指數0.715，敲出7轟、27分打點，wRC+為100。

羅哈斯12年大聯盟生涯，1296場出賽敲出988安，包含57轟，貢獻363分打點，打擊率0.260，攻擊指數0.675。今年季後賽至今，羅哈斯出賽5場8打數3安打，貢獻1分打點，獲得1次觸身球保送，打擊三圍.375/.444/.375，攻擊指數0.819。

