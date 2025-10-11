自由電子報
MLB季後賽》美聯分區賽G5惡鬥14局分不出勝負！創大聯盟歷史新猷

2025/10/11 13:01

水手與老虎鏖戰14局。（美聯社）水手與老虎鏖戰14局。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區系列賽G5，水手與老虎惡鬥至延長賽14局打完，比賽時間進行接近5小時仍以2：2平手，寫下大聯盟史上季後賽生死戰最長局數紀錄。

水手2局下靠著奈勒（Josh Naylor）二壘安打並奮力盜上三壘後，賈佛（Mitch Garver）敲出高飛犧牲打先值得點。然而6局上風雲變色，老虎首名打者巴耶茲（Javier Báez）敲出二壘安打，水手立馬換下明星強投柯比（George Kirby），因為接下來要對決他的剋星卡本特（Kerry Carpenter），然而水手換投沒有奏效，史派爾（Gabe Speier）被卡本特一棒轟出中外野逆轉2分砲，老虎2：1超前。

老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）今天先發6局用99球有69顆好球，四縫線均速99英哩，最快100.9英哩，只被敲2支安打失1分，狂飆13次三振沒有保送；此外，史庫柏爾2局下被打高飛犧牲打後，連續飆出7次三振，打破大聯盟季後賽單場連續三振紀錄。水手柯比5局被敲3安也只失1分責失，送出6K沒有保送。

然而兩人的好投最後都無關勝負，7局下老虎換投後，後援右投費尼根（Kyle Finnegan）陷入2出局一二壘有人危機，水手派出左打坎佐內（Dominic Canzone）代打，此時老虎也換上左投霍頓（Tyler Holton）登板，水手再改用今天過28歲生日的右打雷瓦斯（Leo Rivas）代打，迎來生涯季後賽首打席的他不負眾望，敲出左外野平飛安打，幫助水手2：2追平。

雙方8、9兩局互有攻勢可惜皆未能突破平手僵局，進入延長賽後也不斷握有得點圈有人機會，但兩隊始終沒能把握，13局打完各有6個殘壘，廝殺到14局依舊分不出勝負，也正式成為史上最長局數的季後賽生死戰，且紀錄持續延長當中。

