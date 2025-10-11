MLB》傷癒復出防禦率逼近6！紐媒建議大都會交易日本強投千賀滉大

千賀滉大。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大都會本季無緣季後賽，本季拿下7勝6敗的日本強投千賀滉大，其未來動向成為關注焦點，紐媒《SNY》也撰文建議，大都會休季應該考慮將千賀當成交易籌碼。

《SNY》指出，大都會今天無法闖進季後賽的關鍵主因，在於先發輪值的潰敗，並補充本季的理想輪值中，對球隊影響最深的就是千賀滉大的表現。

千賀今年開局強勢，截至6月底防禦率仍維持1字頭，然而他在6月13日對國民的比賽中，在補位時為了接一壘手阿隆索（Pete Alonso）傳偏的球不慎拉傷右大腿後肌，回歸後始終無法找回狀態，先發9場0勝、防禦率高達5.90，還被下放至3A。

《SNY》撰文指出，千賀不僅在投球機制與配球上相當掙扎，傷病史也非常豐富；不過文章也提到，千賀在大聯盟菜鳥年以及今年受傷前的表現，完全具備一號先發的水準，也仍有成長空間，且未來兩年薪資相對划算（千賀還剩2年3000萬美元合約）。

《SNY》最後總結，大都會需要引進王牌投手，如果真的要這麼做，就勢必得有所取捨，考量到大都會主力與農場先發深度，最理想的狀況就是將千賀滉大作為交易籌碼。

