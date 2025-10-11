國聯冠軍賽》主帥點出大谷翔平熄火關鍵 道奇記者分析二刀流最佳時機

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇連續2年晉級國聯冠軍賽，昨天總教練羅伯斯（Dave Roberts）暗示，日本二刀流巨星大谷翔平有望在G1先發登板，大聯盟官網道奇記者Sonja Chen也撰文分析讓大谷先發的最佳時機。

道奇將在台灣時間10月14日於國聯冠軍賽G1對上釀酒人或小熊的勝方，羅伯斯賽後也被問及是否會讓大谷扛G1先發，他表示：「我們還會再討論，但我想應該會是他。不過G2之後也還有休兵日，所以還不確定。」

大谷翔平曾在分區賽G1先發登板，繳出6局9K失3分的優異成績單擊敗費城人，然而他在打擊區的表現不佳，系列賽18打數只敲1安，沒有長打，苦吞9次三振，打擊率0.056。羅伯斯指出，大谷現在沒有給自己能打到對手失投球的機會，因為他的揮棒判斷沒有到他應有水準，攻擊策略出了問題。

大聯盟官網道奇記者Sonja Chen撰文指出，無論最後是釀酒人或小熊晉級，對道奇輪值安排影響不大，關鍵在於該如何讓大谷在投打二刀流間取得平衡，特別是他在分區賽打擊熄火後，如何讓他恢復最佳狀態。

Sonja Chen認為，目前最可能的安排是讓大谷在G2先發，如此一來史奈爾（Blake Snell）就可能是G1先發人選，並投1休4後於G5再度登板；G3與G4則分別交給山本由伸與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。

如果系列賽延長至G6、G7，輪值安排會更複雜，大谷可能G6會再度登板，但他整年只有2次投1休5的經驗，而山本從未在大聯盟投1休4，能否投G7尚不確定。Sonja Chen認為，道奇可能會優先讓大谷投完後休息，以助他找回進攻端的火力，畢竟這對道奇連霸至關重要。

