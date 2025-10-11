MLB》38歲還想打球！洋基372轟MVP重砲成自由身 美媒分析艱難處境

高德施密特。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今年在美聯分區賽遭到藍鳥淘汰，季前簽下1年1250萬美元合約的38歲明星一壘手高德施密特（Paul Goldschmidt），日前接受《紐約郵報》訪問時表示自己熱愛打棒球，希望再戰一季，對此美媒《MLBTR》也分析他的處境。

高德施密特生涯入選7次全明星賽，拿下1座MVP、5座銀棒獎與4座金手套獎，累積372轟。近年高德施密特打擊有所下滑，本季145戰打擊三圍.274/.328/.403，wRC+為103僅落在聯盟平均；今年他改採取更注重contact的打法，在賽季初期見效，但隨著球季進行校正回歸，同時也將上場時間逐漸讓給萊斯（Ben Rice），季後賽也只獲得2場先發。本季高德施密特fWAR僅0.8，創下生涯新低。

請繼續往下閱讀...

防守方面，高德施密特表現仍算穩定，出局製造值（OAA）為-3，名列所有合格一壘手第13；DRS（Defensive Runs Saved，計算一名球員平均每場替球隊守下多少分數）為-1，名列第9。

《MLBTR》分析，整體來說，高德施密特在自由市場上的競爭力會不如去年，年齡因素限制他只能簽1年短約，且他的打擊越來越平庸，且是否能被視為先發一壘手也存疑；然而他今年對左投168打席，打擊三圍.336/.411/.570，三振率僅11.3%，wRC+高達169，如果球隊能減少他對右投的上場，有望在整季維持穩定表現。

目前一壘自由市場最大咖為阿隆索（Pete Alonso）與奈勒（Josh Naylor），次佳的還有歐霍恩（Ryan O’Hearn）、阿拉耶茲（Luis Arraez）與貝爾（Josh Bell）。高德施密特做為左投專武仍可提供一定的打擊與防守，預計能獲得一年合約，但保障薪資應會低於洋基今年提供的金額。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法