自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》38歲還想打球！洋基372轟MVP重砲成自由身 美媒分析艱難處境

2025/10/11 12:57

高德施密特。（資料照）高德施密特。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今年在美聯分區賽遭到藍鳥淘汰，季前簽下1年1250萬美元合約的38歲明星一壘手高德施密特（Paul Goldschmidt），日前接受《紐約郵報》訪問時表示自己熱愛打棒球，希望再戰一季，對此美媒《MLBTR》也分析他的處境。

高德施密特生涯入選7次全明星賽，拿下1座MVP、5座銀棒獎與4座金手套獎，累積372轟。近年高德施密特打擊有所下滑，本季145戰打擊三圍.274/.328/.403，wRC+為103僅落在聯盟平均；今年他改採取更注重contact的打法，在賽季初期見效，但隨著球季進行校正回歸，同時也將上場時間逐漸讓給萊斯（Ben Rice），季後賽也只獲得2場先發。本季高德施密特fWAR僅0.8，創下生涯新低。

防守方面，高德施密特表現仍算穩定，出局製造值（OAA）為-3，名列所有合格一壘手第13；DRS（Defensive Runs Saved，計算一名球員平均每場替球隊守下多少分數）為-1，名列第9。

《MLBTR》分析，整體來說，高德施密特在自由市場上的競爭力會不如去年，年齡因素限制他只能簽1年短約，且他的打擊越來越平庸，且是否能被視為先發一壘手也存疑；然而他今年對左投168打席，打擊三圍.336/.411/.570，三振率僅11.3%，wRC+高達169，如果球隊能減少他對右投的上場，有望在整季維持穩定表現。

目前一壘自由市場最大咖為阿隆索（Pete Alonso）與奈勒（Josh Naylor），次佳的還有歐霍恩（Ryan O’Hearn）、阿拉耶茲（Luis Arraez）與貝爾（Josh Bell）。高德施密特做為左投專武仍可提供一定的打擊與防守，預計能獲得一年合約，但保障薪資應會低於洋基今年提供的金額。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中