體育 棒球 日職

日職》「監督下達戰術時嚼口香糖的速度變快...」新庄剛志的日漫風格發言讓韓媒讚嘆

2025/10/11 12:32

新庄剛志。（資料照，記者林正堃攝）新庄剛志。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「這根本是日本漫畫風格的棒球吧？到60球之前不要揮棒、監督嚼口香糖的速度變快就在下達強迫取分戰術...」日職季後賽今天開打，洋聯戰績2、3名的日本火腿和歐力士將在首輪正面交鋒，而火腿監督新庄剛志昨在賽前記者會上的一連串日漫風格發言，就連韓媒都發出讚嘆，認為根本是典型日本熱血漫畫風格。

日職今起進行季後賽高潮系列賽首輪賽事，由各居洋聯、央聯2、3名球隊進行3戰2勝制對決，第2名球隊擁有全部3場比賽的主場優勢，洋聯就在火腿主場進行，而央聯則由橫濱DeNA在主場迎戰巨人，兩場比賽都在台灣時間今天（11日）下午1點開打。

在昨賽前記者會上，新庄剛志帶著清宮幸太郎出席，歐力士則由監督岸田護和捕手若月健矢代表，而新庄一連串妙語如珠的華麗發言，則讓韓媒SPOTV NEWS特別撰文報導。首戰火腿由本季拿下14勝的伊藤大海先發，歐力士則由23歲「超新星」山下舜平大接招，新庄先「舒服」對手，「以氣勢來看，歐力士比較有利。」

新庄指出，山下就算投出好球也不容易被打，「我們要強調選球，看準邊邊角角的球，最好能選到保送。這次也許乾脆前60球都不揮棒吧！」事實上，去年8月18日對歐力士時，新庄就曾下達「除了曲球以外全部不打」的極端作戰指令，當時火腿從第1局開始的前20球都沒有揮棒，直到5棒雷耶斯擊出二壘滾地球，第2局6、7棒靠保送上壘，依舊完全不揮。

最後新庄還語出驚人表示自己看穿對方監督的習慣動作，笑說：「他（岸田護）在下達強迫取分戰術時，嚼口香糖的速度會變超快的！」

