MLB季後賽》波蘭柯再見安終結15局惡鬥！水手淘汰老虎闖美聯冠軍賽

2025/10/11 13:11

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區系列賽G5，水手與老虎激戰至延長賽15局，最終水手靠著波蘭柯（Jorge Polanco）15局下再見安打，3：2獲勝結束這長達5小時惡鬥，系列賽以3勝2敗淘汰老虎，勇闖美聯冠軍賽對決藍鳥。

雙方鏖戰至15局，老虎攻勢三上三下，15局下水手克勞佛（J.P. Crawford）敲安、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）觸身球保送攻占一二壘，羅里（Cal Raleigh）敲出中外野飛球出局，護送克勞佛跑上三壘。

老虎後援坎利（Tommy Kahnle）接著敬遠「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）形成滿壘，接著波蘭柯（Jorge Polanco）敲出右外野安打，一棒終結這場15局惡鬥，水手也闖進美聯冠軍賽。

波蘭柯成為大聯盟史上第6位在季後賽15局或之後，敲出再見安打的球員，同時也是史上第15支季後賽生死戰的再見安打（第17場再見勝），更是美聯分區系列賽史上唯二的生死戰再見勝，另一勝正好是1995年水手傳奇球星馬丁尼茲（Edgar Martinez）所擊出。

水手自2001年後再度晉級美聯冠軍賽，該年也是日本傳奇球星鈴木一朗的大聯盟菜鳥球季，水手以116勝奪下美西冠軍，更創例行賽史上最佳戰績，不過最後在美聯冠軍賽以1勝4敗不敵洋基。

相關新聞：MLB季後賽》美聯分區賽G5惡鬥14局分不出勝負！創大聯盟歷史新猷

波蘭柯15局下再見安打，水手闖進美聯冠軍賽。（路透）波蘭柯15局下再見安打，水手闖進美聯冠軍賽。（路透）

波蘭柯15局下再見安打，水手闖進美聯冠軍賽。（美聯社）波蘭柯15局下再見安打，水手闖進美聯冠軍賽。（美聯社）

