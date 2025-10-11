自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》老虎後援成歷史一敗苦主！洋基記者挖過往「怪癖」嘲諷

2025/10/11 13:49

坎利。（美聯社）坎利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎今天在美聯分區系列賽G5惡鬥5小時，最終在15局下被波蘭柯（Jorge Polanco）敲出再見安打，遭到淘汰無緣美聯冠軍賽。被敲出安打的苦主坎利（Tommy Kahnle），賽後更被洋基記者挖出過往「怪癖」嘲諷。

雙方8、9兩局互有攻勢可惜皆未能突破平手僵局，進入延長賽後也不斷握有得點圈有人機會，但兩隊始終沒能把握，13局打完各有6個殘壘，廝殺到14局依舊分不出勝負，也正式成為史上最長局數的季後賽生死戰，並將紀錄推進至15局。

15局下，水手波蘭柯在1出局滿壘情況下，逮中老虎資深後援坎利的低角度，也是他的招牌變速球，敲出初速110.2英哩的右外野安打，一棒終結這場史上最長局數生死戰，幫助水手自2001年後再度闖進美聯冠軍賽。

曾經效力過洋基的坎利，再苦吞歷史一敗後，還遭到《The Athletic》洋基記者柯許納（Chris Kirschner）指出，他過往有著失分就要將全身毛髮刮乾淨的習慣，並嘲諷道：「所以這代表坎利整個休賽季都要把毛剃光嗎？」

相關新聞：MLB》洋基牛棚大將失分後「這舉動」嚇壞隊友 92億王牌：他有病

