體育 籃球 NBA

NBA》昔日大三元製造機「魏少」來季有著落？美媒爆前MVP最新進展

2025/10/11 14:38

魏斯布魯克。（資料照）魏斯布魯克。（資料照）

〔體育中心／台北報導〕距離開季剩不到兩週，36歲前MVP後衛「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）仍在自由市場待價而沽，不過根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，魏斯布魯克與國王再度傳出互有好感。

昔日「大三元製造機」的魏斯布魯克上季以2年680萬美元加盟金塊，場均貢獻13.3分6.1助攻4.9籃板，投籃命中率44.9%、三分命中率32.3%，在金塊板凳戰力不足之下成為最重要的火力來源。不過休季魏斯布魯克選擇跳出合約成為自由身，至今乏人問津。

魏斯布魯克休季曾與國王傳出連結，經歷一段時間沉寂後，《ESPN》知名記者查拉尼亞今天又再節目上爆料：「我得到的消息是，魏斯布魯克與國王之間之間存在強烈的共同興趣。國王目前確實需要一個替補控衛，他（魏少）認識這支球隊裡很多人，像過去曾一起打球的沙波尼斯（Domantas Sabonis）與施洛德（Dennis Schroder）；另外像德羅森（DeMar DeRozan）與拉文（Zach LaVine）也都是洛杉磯出生。」

查拉尼亞補充：「國王助理總管阿姆斯壯（B.J. Armstrong）過去當經紀人時就和魏斯布魯克有交情，兩人都非常尊敬彼此；魏斯布魯克也很尊敬國王新任總管佩瑞（Scott Perry）與新主帥克里斯蒂（Doug Christie），就看雙方能否在開季前或球季中完成簽約。」

根據《Sactown Sports》記者戴夫（Carmichael Dave）報導，如果雙方能解決合約金額的問題，成功簽約的機率大約為7成。而照國王過往的策略，這筆簽約可能要拖到開季後才能完成。

