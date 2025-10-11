MLB季後賽》坦言去年不想離開老虎去道奇！佛雷爾提談續留吐露心聲

佛雷爾提。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎今天在美聯分區賽15局下被水手波蘭柯（Jorge Polanco）敲出再見安打，系列賽2勝3敗遭到淘汰。今天後援2局無失分的佛雷爾提（Jack Flaherty）將面臨來季是否續留，賽後他也吐露心聲。

2024年佛雷爾提在老虎找回昔日強投身手，並透過交易轉戰道奇，成為道奇隊封王的重要拼圖之一。本季佛雷爾提以2年3500萬美元合約重返老虎，今年季後有著2026年2000萬美元球員選項。

佛雷爾提在分區賽G3掛帥先發，主投3.1局用76球吞敗，被敲4支安打包含1轟，失4分有3分責失，投出6次三振與3次保送。今天他在延長賽13局下登板後援，一上場就送出2保送，所幸立刻回穩飆出三振，再用雙殺化解危機，最終繳出2局無失分好投。

不過老虎與水手惡鬥15局後仍遭淘汰，賽後佛雷爾提受訪被問及是否執行2026年球員選項，他表示：「我真的很愛這些隊友，我回到這裡是有原因的，就是想跟這群人一起打球，成為這支球隊的一份子。去年我並不想離開，我們有機會完成一些很特別的事情。」

佛雷爾提盛讚隊友今年的表現：「我們有Skub（史庫柏爾，Tarik Skubal），你也看到Javy（巴耶茲，Javier Báez）復甦後的表現，尤其是在季後賽。看看這支球隊從上到下，格林（Riley Greene）是個與眾不同的球員，Tork（托克森，Spencer Torkelson）今年完全回歸。經歷去年低潮後，我真的很替他們感到高興。」

「我們的投手群深度也很棒，梅爾頓（Troy Melton）在這個系列賽表現太驚人了，Casey（麥斯，Casey Mize）今年可是個全明星球員。這真的是一個超棒的團隊，你能真心感受到這一切。 」佛雷爾提說道。

