自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》坦言去年不想離開老虎去道奇！佛雷爾提談續留吐露心聲

2025/10/11 15:17

佛雷爾提。（法新社）佛雷爾提。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎今天在美聯分區賽15局下被水手波蘭柯（Jorge Polanco）敲出再見安打，系列賽2勝3敗遭到淘汰。今天後援2局無失分的佛雷爾提（Jack Flaherty）將面臨來季是否續留，賽後他也吐露心聲。

2024年佛雷爾提在老虎找回昔日強投身手，並透過交易轉戰道奇，成為道奇隊封王的重要拼圖之一。本季佛雷爾提以2年3500萬美元合約重返老虎，今年季後有著2026年2000萬美元球員選項。

佛雷爾提在分區賽G3掛帥先發，主投3.1局用76球吞敗，被敲4支安打包含1轟，失4分有3分責失，投出6次三振與3次保送。今天他在延長賽13局下登板後援，一上場就送出2保送，所幸立刻回穩飆出三振，再用雙殺化解危機，最終繳出2局無失分好投。

不過老虎與水手惡鬥15局後仍遭淘汰，賽後佛雷爾提受訪被問及是否執行2026年球員選項，他表示：「我真的很愛這些隊友，我回到這裡是有原因的，就是想跟這群人一起打球，成為這支球隊的一份子。去年我並不想離開，我們有機會完成一些很特別的事情。」

佛雷爾提盛讚隊友今年的表現：「我們有Skub（史庫柏爾，Tarik Skubal），你也看到Javy（巴耶茲，Javier Báez）復甦後的表現，尤其是在季後賽。看看這支球隊從上到下，格林（Riley Greene）是個與眾不同的球員，Tork（托克森，Spencer Torkelson）今年完全回歸。經歷去年低潮後，我真的很替他們感到高興。」

「我們的投手群深度也很棒，梅爾頓（Troy Melton）在這個系列賽表現太驚人了，Casey（麥斯，Casey Mize）今年可是個全明星球員。這真的是一個超棒的團隊，你能真心感受到這一切。 」佛雷爾提說道。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中