自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職季後賽》王牌伊藤大海7局9K無失分 火腿完封歐力士搶先聽牌

2025/10/11 16:08

火腿王牌投手伊藤大海。（資料照，記者林正堃攝）火腿王牌投手伊藤大海。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職今起進行季後賽高潮系列賽首輪賽事，日本火腿今天靠著萬波中正的關鍵安打，以及郡司裕也的陽春砲攻下分數，再加上當家王牌伊藤大海繳出7局9K無失分的優質先發，火腿終場以2：0完封歐力士，在3戰2勝制的高潮系列賽首輪率先聽牌。

高潮系列賽首輪由各居洋聯、央聯2、3名球隊進行3戰2勝制對決，第2名球隊擁有全部3場比賽的主場優勢，洋聯就在火腿主場對戰歐力士，而央聯則由橫濱DeNA在主場迎戰讀賣巨人。

火腿在2局下率先突破歐力士先發投手山下舜平大的封鎖，郡司裕也擊出右外野二壘安打，並靠著隊友犧牲觸擊推進至三壘，萬波中正擊出適時安打，幫助火腿先馳得點。

首打席擊出長打的郡司裕也4局下開砲，敲出左外野陽春砲，打回火腿第2分。山下舜平大今天主投6局用92球，被敲6支安打失2分，包含1發全壘打，另有5次三振。

火腿王牌伊藤大海則是投得虎虎生風，2、4、5兩局都順利化解得點圈有人的危機，此役先發7局用115球，只被敲出4支安打無失分，另有9次三振和3次保送。

火腿牛棚投手田中正義守住第8局，齋藤友貴哉成功關門，火腿終場就以2：0擊敗歐力士，搶下關鍵一勝取得聽牌優勢。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中