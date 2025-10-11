日職季後賽》王牌伊藤大海7局9K無失分 火腿完封歐力士搶先聽牌

火腿王牌投手伊藤大海。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職今起進行季後賽高潮系列賽首輪賽事，日本火腿今天靠著萬波中正的關鍵安打，以及郡司裕也的陽春砲攻下分數，再加上當家王牌伊藤大海繳出7局9K無失分的優質先發，火腿終場以2：0完封歐力士，在3戰2勝制的高潮系列賽首輪率先聽牌。

高潮系列賽首輪由各居洋聯、央聯2、3名球隊進行3戰2勝制對決，第2名球隊擁有全部3場比賽的主場優勢，洋聯就在火腿主場對戰歐力士，而央聯則由橫濱DeNA在主場迎戰讀賣巨人。

火腿在2局下率先突破歐力士先發投手山下舜平大的封鎖，郡司裕也擊出右外野二壘安打，並靠著隊友犧牲觸擊推進至三壘，萬波中正擊出適時安打，幫助火腿先馳得點。

首打席擊出長打的郡司裕也4局下開砲，敲出左外野陽春砲，打回火腿第2分。山下舜平大今天主投6局用92球，被敲6支安打失2分，包含1發全壘打，另有5次三振。

火腿王牌伊藤大海則是投得虎虎生風，2、4、5兩局都順利化解得點圈有人的危機，此役先發7局用115球，只被敲出4支安打無失分，另有9次三振和3次保送。

火腿牛棚投手田中正義守住第8局，齋藤友貴哉成功關門，火腿終場就以2：0擊敗歐力士，搶下關鍵一勝取得聽牌優勢。

