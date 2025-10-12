釀酒人與小熊分區賽G5生死戰、獅猿季後挑戰賽G3 今日賽事預告與轉播

統一獅洋投蒙德茲（左）、樂天桃猿本土低肩側投黃子鵬（右）。（資料照，本報合成圖）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

國聯分區系列賽第5戰，釀酒人將與小熊一決死戰，兩隊力拚晉級國聯冠軍賽門票。

請繼續往下閱讀...

中職季後挑戰賽第3戰，握有2勝1敗的統一獅將在澄清湖球場面對樂天桃猿，獅隊推出洋投蒙德茲，力拚晉級台灣大賽。而樂天桃猿派出本土低肩側投黃子鵬，要把戰線拉長。

TPBL方面， 新北國王將碰上夢想家。而TPVL 台灣職業排球聯賽方面，台中連莊碰上台鋼天鷹，台北伊斯特面對桃園雲豹飛將。

超級500系列北極羽球公開賽，台灣男單一哥周天成要力拚衛冕以及本季首冠。

此外，籃網與太陽的NBA熱身賽中國賽。敬請鎖定轉播。

MLB季後賽

08：00 小熊 VS 釀酒人 國聯分區系列賽G5

轉播：緯來育樂、愛爾達體育1台

NBA熱身賽

08：30 黃蜂 VS 獨行俠

19：00 籃網 VS 太陽（NBA中國賽）

轉播：緯來體育

日職季後賽高潮系列賽G2

13：00 歐力士猛牛 VS 日本火腿 DAZN 2

中職季後挑戰賽G3

16：00 樂天桃猿 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育1台

TPVL 台灣職業排球聯賽

15：00 台鋼天鷹 VS 臺中連莊 緯來體育、愛爾達體育4台

18：30 桃園雲豹飛將 VS 台北伊斯特 愛爾達體育4台

BWF 北極羽球公開賽

16：00 決賽 愛爾達體育3台

TPBL

17：00 夢想家 VS 新北國王 MOMO TV、YouTube

NFL美式足球-倫敦國際賽

21：25 野馬 VS 噴射機 愛爾達體育2台

世界盃歐洲區會外賽

23：50 荷蘭 VS 芬蘭 第8比賽日 愛爾達體育1台

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法