MLB季後賽》佐佐木朗希受訪前罕見舉動「聞異味」讓外國網友笑翻

2025/10/11 16:09

佐佐木朗希。（資料照，路透）佐佐木朗希。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇23歲日本新人佐佐木朗希昨天後援交出完美3局投球，道奇最後靠對手再見失誤以2比1氣走費城人，讓道奇挺進國聯冠軍賽。佐佐木朗希在賽後記者會時，發現座位上「有異味」後露出苦笑，這一幕也讓外國網友們笑翻。

佐佐木朗希昨天賽後與道奇隊友們一起淋香檳浴慶祝，接著參加賽後記者會。道奇明星右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先受訪後，接著佐佐木朗希準備要就座時，發現椅子上「有異味」，先是用手摸並聞了一下，讓他當場露出苦笑，翻譯艾爾頓（Will Ireton）立即貼心幫他換座位。這時現場才有工作人員拿布給艾爾頓擦椅子。

外國網友們紛紛笑說，「佐佐木朗希換椅子，太好笑了。」、「還摸椅子去聞，朗希太逗了。」、「他為何要去聞？真是個怪人」。

佐佐木朗希今年季初前8場先發只拿到1勝、防禦率4.72，他在5月中因右肩夾擠症候群進入傷兵名單。不過，自傷癒歸隊後，包含季後賽在內，佐佐木朗希合計7.1局0失分、賞9次三振，只被敲2支安打，佐佐木朗希在季後賽戰場貢獻2次救援成功，成為道奇晉級國聯冠軍賽的大功臣。

