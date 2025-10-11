自由電子報
季後挑戰賽》初登板對決強打胡金龍解危！賴胤豪透露「準備很久的1球」

2025/10/11 15:43

樂天桃猿賴胤豪。（資料照，記者陳志曲攝）樂天桃猿賴胤豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿昨兩位年輕好手體驗季後賽初亮相，何品室融代打並以20歲又22天刷新原本宋嘉翔保持的隊史季後挑戰賽最年輕出賽紀錄，而和何品同年的後援投手賴胤豪，則在7局下完成個人季後賽生涯初登板。

該半局，獅隊在2出局一二壘有人狀況下輪到資深強打胡金龍，猿隊選擇換投，推出賴胤豪接替王志煊。賴胤豪僅投1球，讓胡金龍擊出中外野飛球出局，未讓傷害擴大。

賴胤豪坦言，開始準備熱身時，本來想法很多，打開牛棚的門準備登板時，腎上腺素飆升，反而沒有太多想法，就照捕手張閔勛配球。至於投1球直球就解危，賴胤豪說：「那一顆球就準備很久，一顆球就解決則是預期之外。」

賴胤豪透露，教練有告知或許會在輪到對方第3棒的時候換投，他說：「面對金龍前輩，有想很多策略對付他，但上場時沒有用到，就相信閔勛的配球。第一次季後賽登板，腦袋一片空白，也許下次還是要有想法跟打者對決比較好。」

生涯首次季後賽，賴胤豪說，隊友何品室融代打敲安，應該比他還緊張。賴胤豪也說：「上了場感覺就不一樣，感覺有壓迫感，球迷也很多。不過今天是我們自己家，球迷多沒關係。」

