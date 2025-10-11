自由電子報
羽球》從受助到助人 生麗創辦人以愛傳愛 「羽你同行」首次登場台中

2025/10/11 15:56

〔體育中心／綜合報導〕2025生麗羽你同行國小暨親子分齡賽暨生麗盃羽球雙打友誼公開賽於今日在台中熱力登場，這項首次移師台中的大型羽球賽事，吸引超過2000人次共襄盛舉。活動不僅展現全民羽球運動的熱情，更傳遞企業回饋與公益延續的力量。

冠名贊助單位生麗國際集團，由創辦人徐鳳娥顧問帶領。她曾受家扶基金會資助，深知陪伴與企業支持的重要，因此在事業有成後長期回饋家扶中心，默默支持弱勢家庭與學童。從受助者到助人者，徐鳳娥以實際行動詮釋「讓愛延續」的信念。

自去年起，生麗國際集團冠名贊助「羽你同行」羽球賽，並結合金牌羽球選手李洋、王齊麟與家扶基金會，聯名推出限量公益紀念「勝利杯」。延續這份初心，今年賽事特別邀請家扶中心的孩子報名參賽，讓孩子們親身體驗「台灣新國球」羽球的魅力與精神。

徐鳳娥表示，以「全民動起來、健康每一天」為初衷，支持基層體育發展，期待未來在運動場上綻放更多台灣之光，並希望藉由運動，讓更多孩子在比賽中找到自信，感受被看見的力量，學習勇敢面對挑戰。同時舉辦「基層訓練贈球儀式」，由生麗集團捐贈比賽用球給在全國國小盃表現亮眼的南陽國小與南屯國小，鼓勵小選手持續精進，為台灣羽球培養更多明日之星。

活動現場由台中市政府運動局指導，邀請專委林宜萱、台中市體育總會羽球委員會總幹事廖進隆、中華運動競技教育發展協會理事長鄭守綱偕同冠名贊助生麗國際集團創辦人徐鳳娥顧問等貴賓共同出席開球啟動儀式。

隨著LED羽毛球象徵性擊出，全場掌聲與歡呼聲不斷，正式揭開連續兩年的公益羽球盛事序幕。這場融合公益與體育的「羽你同行」不僅為基層羽球注入新能量，也讓社會大眾看見企業與公益攜手的美好力量，讓運動成為希望的橋樑，讓愛在揮拍之間傳遞。

台中運動局專委林宜萱與生麗國際集團顧問徐鳳娥送出全新比賽用球給南陽國小與南屯國小。（主辦單為提供）台中運動局專委林宜萱與生麗國際集團顧問徐鳳娥送出全新比賽用球給南陽國小與南屯國小。（主辦單為提供）

