日職季後賽》筒香嘉智雙響砲、4安猛打 橫濱聽牌、巨人軍陷淘汰邊緣

筒香嘉智。（圖取自橫濱DeNA官方社群媒體X）

〔體育中心／綜合報導〕日職季後賽今天登場，3戰2勝制的高潮系列賽首輪，中央聯盟第二的橫濱DeNA今天靠主砲筒香嘉智單場4安，包含2轟3打點，幫助衛冕軍橫濱隊以6比2擊敗央聯第三的讀賣巨人，橫濱DeNA率先取得聽牌優勢，巨人軍則陷入淘汰邊緣。

橫濱今派出洋投凱伊（Anthony Kay）打頭陣，本季防禦率為1.74為央聯防禦率第二低；巨人則推出本季11勝的明星右投山崎伊織，本季防禦率2.07排央聯第三低。

請繼續往下閱讀...

筒香嘉智第2局擊出右外野陽春砲，為橫濱隊先馳得點。接著第3局橫濱開路先鋒蝦名達夫、筒香嘉智各敲適時安，單局再拿2分。巨人第4局靠若林樂人的兩分砲，追至1分差。

筒香嘉智第6局擊出陽春砲添加保險分，第8局又敲安打，單場狂敲4安。該局橫濱球星牧秀悟敲適時安、山本祐大高飛犧牲打，為球隊追加2分。橫濱最後收下勝利。

擁有旅美資歷的筒香嘉智，今天4打數4安，包含兩發陽春砲，貢獻3分打點。這是筒香嘉智自2017年高潮系列賽決勝輪第2戰後，生涯第二度在季後賽交出單場4安猛打。

凱伊主投7局用118球被敲2安，失掉2分，為球隊摘下關鍵一勝；山崎伊織主投6局失4分吞敗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法