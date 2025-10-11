自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職季後賽》筒香嘉智雙響砲、4安猛打 橫濱聽牌、巨人軍陷淘汰邊緣

2025/10/11 16:28

筒香嘉智。（圖取自橫濱DeNA官方社群媒體X）筒香嘉智。（圖取自橫濱DeNA官方社群媒體X）

〔體育中心／綜合報導〕日職季後賽今天登場，3戰2勝制的高潮系列賽首輪，中央聯盟第二的橫濱DeNA今天靠主砲筒香嘉智單場4安，包含2轟3打點，幫助衛冕軍橫濱隊以6比2擊敗央聯第三的讀賣巨人，橫濱DeNA率先取得聽牌優勢，巨人軍則陷入淘汰邊緣。

橫濱今派出洋投凱伊（Anthony Kay）打頭陣，本季防禦率為1.74為央聯防禦率第二低；巨人則推出本季11勝的明星右投山崎伊織，本季防禦率2.07排央聯第三低。

筒香嘉智第2局擊出右外野陽春砲，為橫濱隊先馳得點。接著第3局橫濱開路先鋒蝦名達夫、筒香嘉智各敲適時安，單局再拿2分。巨人第4局靠若林樂人的兩分砲，追至1分差。

筒香嘉智第6局擊出陽春砲添加保險分，第8局又敲安打，單場狂敲4安。該局橫濱球星牧秀悟敲適時安、山本祐大高飛犧牲打，為球隊追加2分。橫濱最後收下勝利。

擁有旅美資歷的筒香嘉智，今天4打數4安，包含兩發陽春砲，貢獻3分打點。這是筒香嘉智自2017年高潮系列賽決勝輪第2戰後，生涯第二度在季後賽交出單場4安猛打。

凱伊主投7局用118球被敲2安，失掉2分，為球隊摘下關鍵一勝；山崎伊織主投6局失4分吞敗。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中