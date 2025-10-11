NBA熱身賽》溫班亞馬率馬刺3連勝 新秀哈波：空中接力灌籃得丟更高！

溫班亞馬。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕新科選秀榜眼哈波（Dylan Harper）熱身賽首度登場，與「法國怪物」溫班亞馬（Victor Wembanyama）並肩作戰，協助馬刺主場歷經延長賽134：130力退來犯的爵士，不過明星中鋒隊友實在太高了，讓哈波對於空中接力灌籃的傳球角度得再調整。

19歲的哈波在9月動手術，修復左手拇指部分撕裂的韌帶，缺席馬刺前兩場熱身賽，首秀替補上陣19分鐘，繳出9分、3助攻，正負值為全隊最高20，第1節最後44.3秒他與溫班亞馬合力完成空中接力灌籃，坦承這球有瑕疵也相當困難，因為自己必須絞盡腦汁來判斷，如何更準確地把球送給身高226公分長人，「我應該丟得更高，還要高出許多，這很怪，我從來沒有跟這麼高的球員打球。當你傳球時會感覺傳太高，但等他接住球，你又會想：『有點太低了。』所以往後只要把球扔到除了他沒人能接到的地方就行。」

溫班亞馬只打上半場，就包辦22分、7籃板與3助攻，不忘盛讚後衛菜鳥隊友哈波表現出色，「能和他一起在場上很棒，他看起來已經準備好了，傳這種球得心應手。」 馬刺拿下熱身賽3連勝，也逼得爵士苦吞2連敗，年輕的總教練強森（Mitch Johnson）認為，哈波展現應有潛力，「這對他職業生涯來說只是第一步，還會繼續成長，他打出一些精彩表現，這都是無價的經驗。」

