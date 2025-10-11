TPBL》衛冕軍國王季前預測僅獲第4名 毛加恩：球是圓的打了才知道

新北國王總經理毛加恩。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕衛冕軍新北國王今在主場迎來聯盟開幕戰出戰高雄海神，聯盟稍早釋出季前預測，國王僅排在第4名，總經理毛加恩表示，「球是圓的，比賽打了才知道。」

聯盟今釋出球迷季前預測，新北中信特攻以43%居冠，海神20%，夢想家17%，國王以14%排在第4，新竹攻城獅3%排在第5，戰神2%，雲豹1%。

毛加恩今被問及季前預測時先笑說「我不看那些東西」，接著表示球是圓的，每支隊伍的實力都是要上了場才知道，「我們這一季的確做了比較多改變，但球隊的發展是往好的方向，現在就希望教練團和球員在場上展現出來。」

重磅迎回阿巴西的特攻本季一躍成為冠軍熱門，對於是否將特攻視為假想敵，毛加恩指出，不會只將一隊視為假想敵，「今天每一隊無論本土與洋將都很有競爭力，我們不會只看一個球隊，就是一場一場來，把每個對手都當最重要的比賽。」

國王「高砲塔」奧帝日前在社群宣布本季為最後一季，毛加恩透露，奧帝進入生涯尾聲，很大的目標是傳承，這個休賽季也帶著蘇士軒在拉斯維加斯進行很多訓練，至於是否會為他與可能也考慮卸下戰袍的桑尼舉辦退役儀式，毛加恩表示，球團會列入考量，「當然會希望能幫他們辦一個儀式，也希望球迷多多進場看奧帝投三分。」

對於今天開幕戰年度最佳洋將沃許本未獲登錄，毛加恩表示，沃許本沒有傷勢，教練團考量對戰組合，加上是二連戰，才會有這樣的安排。

