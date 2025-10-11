自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》衛冕軍國王季前預測僅獲第4名 毛加恩：球是圓的打了才知道

2025/10/11 16:20

新北國王總經理毛加恩。（記者盧養宣攝）新北國王總經理毛加恩。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕衛冕軍新北國王今在主場迎來聯盟開幕戰出戰高雄海神，聯盟稍早釋出季前預測，國王僅排在第4名，總經理毛加恩表示，「球是圓的，比賽打了才知道。」

聯盟今釋出球迷季前預測，新北中信特攻以43%居冠，海神20%，夢想家17%，國王以14%排在第4，新竹攻城獅3%排在第5，戰神2%，雲豹1%。

毛加恩今被問及季前預測時先笑說「我不看那些東西」，接著表示球是圓的，每支隊伍的實力都是要上了場才知道，「我們這一季的確做了比較多改變，但球隊的發展是往好的方向，現在就希望教練團和球員在場上展現出來。」

重磅迎回阿巴西的特攻本季一躍成為冠軍熱門，對於是否將特攻視為假想敵，毛加恩指出，不會只將一隊視為假想敵，「今天每一隊無論本土與洋將都很有競爭力，我們不會只看一個球隊，就是一場一場來，把每個對手都當最重要的比賽。」

國王「高砲塔」奧帝日前在社群宣布本季為最後一季，毛加恩透露，奧帝進入生涯尾聲，很大的目標是傳承，這個休賽季也帶著蘇士軒在拉斯維加斯進行很多訓練，至於是否會為他與可能也考慮卸下戰袍的桑尼舉辦退役儀式，毛加恩表示，球團會列入考量，「當然會希望能幫他們辦一個儀式，也希望球迷多多進場看奧帝投三分。」

對於今天開幕戰年度最佳洋將沃許本未獲登錄，毛加恩表示，沃許本沒有傷勢，教練團考量對戰組合，加上是二連戰，才會有這樣的安排。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中