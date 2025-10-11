自由電子報
體育 棒球 中職

中職》林子豪暌違4年季後賽登場 想要先做好守備

2025/10/11 16:55

林子豪。（資料照，記者林正堃攝）林子豪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕統一獅林子豪今天扛下獅隊五棒一壘，繼2021年台灣大賽後，相隔4年於季後賽亮相，今賽前他直言：「終於不是在電視或手機看季後賽了。」

2020年選秀第一指名的林子豪，隔年就有機會在台灣大賽亮相，一度以19歲243天創下獅隊史最年輕紀錄，直到2024年才被張皓崴超車。即便獅隊前2年都有季後賽可打，林子豪2023年打完亞運關節唇破裂、2024年開刀缺席一整年，都錯過參與季後賽的機會。

林子豪表示，2023年時有隨隊參加季後賽，去年在觀眾席看郭俊麟投1場，「感覺很特別，手癢癢的，但我沒辦法動，那時復健進度都還沒開始跑步。」

原本以為去年缺席整季會有影響，今年林子豪只有在8月中短暫下二軍11天，其他時間都在一軍，一路跟球隊打到季後賽，無論是出賽88場、10轟、41分打點都創下例行賽生涯新高，這些是沒想到的成果，「實在沒想到會打出這樣的成績。」

陳傑憲認為，今年獅隊藉由年輕選手的力量打出新氣象，點名林子豪、林佳緯和林泓弦的崛起。林子豪認為，林佳緯從去年就一直在一軍，林泓弦則是守備真的還不錯，「看他在守，安定感滿好的。」今天兩人要守護獅隊內野，林子豪直言，「不要求自己打怎麼樣，主要是守備要做好。」

