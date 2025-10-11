日職季後賽》沒有退路的巨人軍 明派戶鄉翔征扛先發拚延長戰線

戶鄉翔征。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕3勝2勝制的日職季後賽高潮系列賽首輪，中央聯盟第三的讀賣巨人今天全場僅2安，只靠若林樂人的兩分砲拿到分數，巨人隊最後以2比6敗給央聯第二的橫濱DeNA，讓巨人軍陷入淘汰邊緣。面對明天的背水一戰，巨人軍將派出戶鄉翔征擔綱先發，力拚延長戰線。

身為2024年世界棒球12強賽日本隊王牌的戶鄉翔征，今年賽季狀況欠佳，數度被降至二軍調整。戶鄉翔征本季出賽21場有20場先發，戰績8勝9敗，防禦率4.14是近4年最差，共投111局賞87次三振，被打擊率2成87，每局被上壘率為1.53。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，戶鄉翔征今年21場出賽，整季卻沒有遇到橫濱DeNA。

日媒《日刊體育》報導，巨人軍監督阿部慎之助受訪表示，還有一次贏球的機會，表現好的選手、以及表現不好的選手都要反省，要專注明天的比賽。阿部監督也說，明天將全員上陣，把全部牛棚戰力都用上。

橫濱明天將派出29歲洋投傑克森（Andre Jackson），本季先發25場拿到10勝7敗、防禦率2.33，共投150.2局賞109次三振，被打擊率2成41，每局被上壘率為1.25。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法